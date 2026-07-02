Rohamtempóban lép előre az ukrán légierő: remek eredményeket villantott az új fegyver

Ukrajnában nyolc gyártó is foglalkozik irányított légibombák fejlesztésével, ezek közül már kettőt használnak a légierőben. A közlemény szerint a jelenlegi eredmények ígéretesek, de még hosszadalmasnak ígérkezik, ameddig a teljes működési hatékonyságot elérik. Fjodorov optimista az eddigi eredményekkel kapcsolatban, szerinte a becsapódási statisztikák „kellemesen lenyűgözőek” a tesztelési fázisban.

Az irányított légibombák fejlesztése esetén kiemelt szempont a moduláris felépítés, valamint az eltérő méretben és specifikációkkal tervezik, hogy sokoldalúan legyenek bevethetőek. A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a 80/20 beszerzési modellt vezették be, vagyis a költségvetés mintegy 20 százalékát az innovatív elképzelésekre fordítják, melyeket folyamatosan tesztelnek.

Először – kísérleti jelleggel – 2026 májusában kapott az ukrán légierő saját fejlesztésű irányított légibombákat.

Fjodorov akkor azt hangsúlyozta, hogy a fejlesztési program 17 hónapig tartott.

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