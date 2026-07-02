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Sosem látott áttörés: élettelen anyagból hoztak létre szaporodásra és táplálkozásra képes sejteket
Globál

Sosem látott áttörés: élettelen anyagból hoztak létre szaporodásra és táplálkozásra képes sejteket

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A Minnesotai Egyetem kutatói olyan mesterséges sejteket állítottak elő, amelyek táplálkoznak, növekednek, szaporodnak, sőt egymással is versengenek a tápanyagokért. A SpudCell elnevezésű képződmény ugyan még nem tekinthető teljes értékű élőlénynek, de az élet legfontosabb ismérveinek többségével már rendelkezik, ami komoly előrelépést jelent az élettelen molekulákból létrehozott élet régi tudományos álma felé - írta meg a New York Times.

A kutatást vezető Kate Adamala szintetikus biológus szerint az élet kérdése nem bináris, ezért a jelenlegi felfedezés kapcsán óvatosan bánna egyelőre az "élő" jelzővel. A szakma más képviselői azonban egyértelmű áttörésként értékelik az eredményt. Drew Endy, a Stanford Egyetem kutatója úgy fogalmazott, hogy ez egy épített, nem pedig született sejt, amely mégis pontosan azt teszi, amit a sejtek.

Adamala a szintetikus sejt burgonyára emlékeztető megjelenése miatt keresztelte az alkotását SpudCellnek.

A kutatók az élet felépítését alulról felfelé építkező módszerrel közelítették meg, vagyis élettelen molekulákból raktak össze egyre bonyolultabb rendszert. A recept mintegy száz fehérjét és egyszerű molekulát tartalmaz, amelyek a kulcsfontosságú kémiai reakciókhoz szükségesek, valamint 36 gént, amelyeket egy vírusból és a közismert Escherichia coli baktériumból kölcsönöztek. Amikor ehhez a "leveshez" hozzáadták a membránalkotó molekulákat, azok önmaguktól buborékokká álltak össze, magukba zárva a megfelelő géneket, fehérjéket és egyéb összetevőket.

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A sejtek a felületükön lévő csatornákon keresztül táplálkoztak, és néhány óra alatt elég nagyra nőttek az osztódáshoz. Adamala korábbi kutatásai alapján a sejtosztódást egy speciális fehérje segítségével oldották meg, amely befelé hajlította a membránt.

Amikor a buborékszerű struktúra elég fehérjét gyűjtött össze, végül kettévált.

A SpudCell így egyszerre volt képes a növekedésre, a táplálkozásra és a szaporodásra. Ráadásul az evolúcióhoz szükséges egyik alapvető képességgel is rendelkezik, ugyanis

egy olyan mutáns variánsa, amely erősebben kötődött a tápanyagot tartalmazó buborékokhoz, öt generáció alatt teljesen kiszorította az eredeti sejteket a versenyben.

A rendszernek azonban még komoly korlátai vannak. A SpudCell jelenleg nem képes előállítani a fehérjeszintézishez elengedhetetlen riboszómákat, ezért a kutatóknak készen kell azokat biztosítaniuk számukra. Ezek a riboszómák öt-tíz generáció után elhasználódnak, és a sejt működése leáll. A cél most az, hogy a jövőbeli változatok már maguk is elő tudják állítani saját riboszómáikat, így korlátlanul osztódhassanak.

A szabadalmaztatás helyett Adamala és Endy egy nyílt kutatói közösséget szervez a SpudCell köré. Létrehozták a Biotic nevű nonprofit szervezetet, amely

a becslések szerint a következő évtizedben több százmillió dollárt költhet a fejlesztésre, és reményeik szerint több száz kutató csatlakozik majd hozzájuk.

Első feladataik közé tartozik, hogy a sejtek előállítását más laboratóriumok számára is egyszerűbbé tegyék, valamint hogy a szeptemberi philadelphiai találkozón lefektessék a szakterület biztonsági szabályait, hiszen a jövőben fennáll a veszélye a technológia visszaélésszerű, akár fegyverként való felhasználásának is.

A kutatók szerint a feldefezés hosszú távon segítséget nyújthat új típusú gyógyszerek kifejlesztésében, vagy éppen lehetőséget adhat olyan sejtek létrehozására, amelyek hatékonyan képesek a légköri szén-dioxid megkötésére.

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