Sosem látott áttörés: élettelen anyagból hoztak létre szaporodásra és táplálkozásra képes sejteket

A kutatást vezető Kate Adamala szintetikus biológus szerint az élet kérdése nem bináris, ezért a jelenlegi felfedezés kapcsán óvatosan bánna egyelőre az "élő" jelzővel. A szakma más képviselői azonban egyértelmű áttörésként értékelik az eredményt. Drew Endy, a Stanford Egyetem kutatója úgy fogalmazott, hogy ez egy épített, nem pedig született sejt, amely mégis pontosan azt teszi, amit a sejtek.
Out today: Researchers have made the first cell capable of “feeding, growth, replication, division and selection...entirely using components scientists put there.”In other words, a cell that self-replicates and was made entirely from the ground-up, molecule by molecule.The… pic.twitter.com/Xb7kjzzM0v https://t.co/Xb7kjzzM0v— Niko McCarty. (@NikoMcCarty) July 1, 2026
Adamala a szintetikus sejt burgonyára emlékeztető megjelenése miatt keresztelte az alkotását SpudCellnek.
A kutatók az élet felépítését alulról felfelé építkező módszerrel közelítették meg, vagyis élettelen molekulákból raktak össze egyre bonyolultabb rendszert. A recept mintegy száz fehérjét és egyszerű molekulát tartalmaz, amelyek a kulcsfontosságú kémiai reakciókhoz szükségesek, valamint 36 gént, amelyeket egy vírusból és a közismert Escherichia coli baktériumból kölcsönöztek. Amikor ehhez a "leveshez" hozzáadták a membránalkotó molekulákat, azok önmaguktól buborékokká álltak össze, magukba zárva a megfelelő géneket, fehérjéket és egyéb összetevőket.
A sejtek a felületükön lévő csatornákon keresztül táplálkoztak, és néhány óra alatt elég nagyra nőttek az osztódáshoz. Adamala korábbi kutatásai alapján a sejtosztódást egy speciális fehérje segítségével oldották meg, amely befelé hajlította a membránt.
Amikor a buborékszerű struktúra elég fehérjét gyűjtött össze, végül kettévált.
A SpudCell így egyszerre volt képes a növekedésre, a táplálkozásra és a szaporodásra. Ráadásul az evolúcióhoz szükséges egyik alapvető képességgel is rendelkezik, ugyanis
egy olyan mutáns variánsa, amely erősebben kötődött a tápanyagot tartalmazó buborékokhoz, öt generáció alatt teljesen kiszorította az eredeti sejteket a versenyben.
A rendszernek azonban még komoly korlátai vannak. A SpudCell jelenleg nem képes előállítani a fehérjeszintézishez elengedhetetlen riboszómákat, ezért a kutatóknak készen kell azokat biztosítaniuk számukra. Ezek a riboszómák öt-tíz generáció után elhasználódnak, és a sejt működése leáll. A cél most az, hogy a jövőbeli változatok már maguk is elő tudják állítani saját riboszómáikat, így korlátlanul osztódhassanak.
A szabadalmaztatás helyett Adamala és Endy egy nyílt kutatói közösséget szervez a SpudCell köré. Létrehozták a Biotic nevű nonprofit szervezetet, amely
a becslések szerint a következő évtizedben több százmillió dollárt költhet a fejlesztésre, és reményeik szerint több száz kutató csatlakozik majd hozzájuk.
Első feladataik közé tartozik, hogy a sejtek előállítását más laboratóriumok számára is egyszerűbbé tegyék, valamint hogy a szeptemberi philadelphiai találkozón lefektessék a szakterület biztonsági szabályait, hiszen a jövőben fennáll a veszélye a technológia visszaélésszerű, akár fegyverként való felhasználásának is.
A kutatók szerint a feldefezés hosszú távon segítséget nyújthat új típusú gyógyszerek kifejlesztésében, vagy éppen lehetőséget adhat olyan sejtek létrehozására, amelyek hatékonyan képesek a légköri szén-dioxid megkötésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tarolt a vihar: villámcsapás miatt nem jártak a vonatok Bécs és Budapest között
De már elhárírották a hibát.
Kimondták a szakértők: hatalmas hibát követett el Európa, ész nélkül locsoltuk a pénzt klímavédelemre, de nem arra kellett volna
Adaptációra már nem jutott elég pénz.
Kilőttek a kínai autógyártók: a BYD és a Xiaomi is nagyot ugrott a tőzsdén
Kijöttek a friss autóeladási számok.
Megszólalt a debreceni akkumulátorbotrány főszereplője, ahol a tizenháromezerszeres határérték-túllépést mérték
Egyeztetést tartottak a debreceni polgármesterrel.
Rendkívüli ötlettel állt elő az OpenAI: 5 százalékos tulajdonrészt adna az amerikai államnak
Megosztanák az AI-forradalom nyereségét az amerikaiakkal.
Hatalmas döntést hozott az ukrán kormány: csúcstechnológiás ukrán fegyverek özöne jöhet
Az ipar nagyot lépett előre.
A tőzsde kedvencét shortoltuk: ez most nagyon bejött!
Nem ültünk fel a rakétára.
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Szigorúbb zöld pályára állítaná a mezőgazdaságot az új dán kormány
A dán agrárpolitika történelmi léptékű zöld fordulatot vesz.
Mennyire erősödhet még a forint az euróbevezetésig?
Az elmúlt hetekben az egyik legtöbb kérdést kiváltó téma az ügyfeleink és olvasóink közt a forint jövője és az euró esetleges magyarországi bevezetése volt. Meddig... The post Mennyire er
Több a magyar diploma, mégis lemaradtunk a régiós versenyben
A diploma már nem kiváltság, hanem alapkövetelmény a régióban. Miközben a BB tengely országaiban húsz év alatt csaknem megduplázódott a fiatal diplomások aránya, Magyarország hiába... The
20% adójóváírás nyugdíjra: kinek érheti meg?
Azt hiszed, neked nem jár állami támogatás? Ha bejelentett állásod van, nagy eséllyel te is megkaphatod a 20%-os adójóváírást. Ezzel az állam jelentősen megnövelheti a megtakarításodat: mi
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
A tőzsde kedvencét shortoltuk: ez most nagyon bejött!
Nem ültünk fel a rakétára.
Nagyot ment a forint, dobogós lett a devizapiacon: de meddig marad ilyen erős?
A Checklistben Németh Dávidot, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztük.
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.