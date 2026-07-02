Sosem látott áttörés: élettelen anyagból hoztak létre szaporodásra és táplálkozásra képes sejteket

A kutatást vezető Kate Adamala szintetikus biológus szerint az élet kérdése nem bináris, ezért a jelenlegi felfedezés kapcsán óvatosan bánna egyelőre az "élő" jelzővel. A szakma más képviselői azonban egyértelmű áttörésként értékelik az eredményt. Drew Endy, a Stanford Egyetem kutatója úgy fogalmazott, hogy ez egy épített, nem pedig született sejt, amely mégis pontosan azt teszi, amit a sejtek.

Out today: Researchers have made the first cell capable of “feeding, growth, replication, division and selection...entirely using components scientists put there.”In other words, a cell that self-replicates and was made entirely from the ground-up, molecule by molecule.The… pic.twitter.com/Xb7kjzzM0v https://t.co/Xb7kjzzM0v — Niko McCarty. (@NikoMcCarty) July 1, 2026

Adamala a szintetikus sejt burgonyára emlékeztető megjelenése miatt keresztelte az alkotását SpudCellnek.

A kutatók az élet felépítését alulról felfelé építkező módszerrel közelítették meg, vagyis élettelen molekulákból raktak össze egyre bonyolultabb rendszert. A recept mintegy száz fehérjét és egyszerű molekulát tartalmaz, amelyek a kulcsfontosságú kémiai reakciókhoz szükségesek, valamint 36 gént, amelyeket egy vírusból és a közismert Escherichia coli baktériumból kölcsönöztek. Amikor ehhez a "leveshez" hozzáadták a membránalkotó molekulákat, azok önmaguktól buborékokká álltak össze, magukba zárva a megfelelő géneket, fehérjéket és egyéb összetevőket.

A sejtek a felületükön lévő csatornákon keresztül táplálkoztak, és néhány óra alatt elég nagyra nőttek az osztódáshoz. Adamala korábbi kutatásai alapján a sejtosztódást egy speciális fehérje segítségével oldották meg, amely befelé hajlította a membránt.

Amikor a buborékszerű struktúra elég fehérjét gyűjtött össze, végül kettévált.

A SpudCell így egyszerre volt képes a növekedésre, a táplálkozásra és a szaporodásra. Ráadásul az evolúcióhoz szükséges egyik alapvető képességgel is rendelkezik, ugyanis

egy olyan mutáns variánsa, amely erősebben kötődött a tápanyagot tartalmazó buborékokhoz, öt generáció alatt teljesen kiszorította az eredeti sejteket a versenyben.

A rendszernek azonban még komoly korlátai vannak. A SpudCell jelenleg nem képes előállítani a fehérjeszintézishez elengedhetetlen riboszómákat, ezért a kutatóknak készen kell azokat biztosítaniuk számukra. Ezek a riboszómák öt-tíz generáció után elhasználódnak, és a sejt működése leáll. A cél most az, hogy a jövőbeli változatok már maguk is elő tudják állítani saját riboszómáikat, így korlátlanul osztódhassanak.

A szabadalmaztatás helyett Adamala és Endy egy nyílt kutatói közösséget szervez a SpudCell köré. Létrehozták a Biotic nevű nonprofit szervezetet, amely

a becslések szerint a következő évtizedben több százmillió dollárt költhet a fejlesztésre, és reményeik szerint több száz kutató csatlakozik majd hozzájuk.

Első feladataik közé tartozik, hogy a sejtek előállítását más laboratóriumok számára is egyszerűbbé tegyék, valamint hogy a szeptemberi philadelphiai találkozón lefektessék a szakterület biztonsági szabályait, hiszen a jövőben fennáll a veszélye a technológia visszaélésszerű, akár fegyverként való felhasználásának is.

A kutatók szerint a feldefezés hosszú távon segítséget nyújthat új típusú gyógyszerek kifejlesztésében, vagy éppen lehetőséget adhat olyan sejtek létrehozására, amelyek hatékonyan képesek a légköri szén-dioxid megkötésére.

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