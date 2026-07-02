Súlyos csapás érte a stratégiai félsziget infrastruktúráját: nemcsak az áram ment el, mással is baj akadt

Az orosz megszállás alatti Krímben jelentkező áramszünetek a félsziget több településének vízellátását is érintették, így az orosz Voda Krima vállalat csütörtöki közlése szerint Armjanszk városban és környékén több órára korlátozták a vízellátást - jelentette a Krim.Realii hírportál.

A közlemény szerint az "instabil áramellátási helyzet" miatt Armjanszkban és a környező falvakban július 3-án és 4-én

időszakosan korlátozott vízellátási rendet vezetnek be:

július 3-án Armjanszkban 16 és 22 óra között, július 4-én a környező településeken 18 és 22 óra között lesz vízszolgáltatás. Az utóbbi egy hétben a Krím különböző járásainak egyes településein vezettek be időszakos vízellátást.

A Krim. Realii beszámolója szerint a félsziget északi és északnyugati része csütörtökön áram nélkül maradt, a bahcsiszaraji járásban pedig helytől függően váltakozó áramszüneteket vezettek be. Jurij Gocanyuk, a Krím Moszkva által kinevezett kormányának vezetője közölte, hogy áramszünet van Armjanszkban, Krasznoperekopszkban, Dzsankojban és a Dzsankoji járásban, Jevpatorijában és annak városi körzetében, valamint a csernomorszki és a szaki járásban.

A fogyasztók áramellátásának helyreállítását "a következő 24 órán belülre" ígérték.

A hírportál emlékeztetett arra, hogy csütörtökre virradó éjjel lövések és robbanások hangjai voltak hallhatók a Krímben. Helyi beszámolók szerint robbanások történtek a szimferopoli hőerőmű közelében, valamint valószínűleg támadás érte a szaki járásban található elektromos alállomásokat.

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