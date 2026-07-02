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Szorul a hurok: egyre több részlet derül ki az Északi Áramlat felrobbantásáról
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Szorul a hurok: egyre több részlet derül ki az Északi Áramlat felrobbantásáról

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A német szövetségi ügyészség hivatalos közleménye szerint vádat emeltek Szerhij Kuznyecov ukrán állampolgár ellen az Északi Áramlat gázvezetékek ellen elkövetett szabotázs miatt, a gyanú szerint a férfi és társai az ukrán hadsereg kötelékében hajtották végre a támadást - közölte az Ukrajinszka Pravda.

A tájékoztatás szerint a Szerhij K.-ként azonosított férfi ellen június 30-án emeltek vádat polgári infrastruktúra elleni támadás, azaz háborús bűncselekményben való bűnrészesség miatt. Az ügyészség hangsúlyozta, hogy

a férfi a cselekmény idején az ukrán fegyveres erők tagjaként szolgált, és nem saját elhatározásából járt el.

A vádhatóság szerint az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió 2022. februári kezdete után Szerhij K. és katonatársai az ukrán állami szervek megbízásából dolgozták ki az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékek megsemmisítésének tervét. A szabotázsakció célja a gázszállítások végleges leállítása volt, megfosztva ezzel Oroszországot a háború finanszírozásához szükséges gázbevételektől. A nyomozás adatai alapján a diverzáns csoportot Szerhij K. irányította.

Kuznyecovot tavaly nyáron, olaszországi nyaralása során tartóztatták le, majd ezt követően adták ki Németországnak, és azóta Hamburgban tartják fogva előzetes letartóztatásban. A Wall Street Journal értesülései szerint a német nyomozó hatóságok úgy vélik, hogy

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az ukrán csoport Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők akkori főparancsnokának közvetlen irányítása alatt állt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor következetesen visszautasítja a vádakat, és hangsúlyozza, hogy Ukrajnának semmi köze nem volt a gázvezetékek elleni robbantásokhoz.

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