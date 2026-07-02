A lap az orosz védelmi minisztérium légvédelmi jelentésében szúrta ki, hogy a szokásos drónok mellett egy „nagy hatótávolságú operatív-taktikai rakétát” is megemlít. Moszkva ezen túl nem részletezte, hogy pontosan milyen eszközt hatástalanítottak, Kijev sem nyilatkozott az ügyben. A Bloomberg ugyanakkor kiemelte, hogy az ukrán Fire Point hadiipari vállalat nemrégiben arról adott ki közleményt, hogy a végéhez közeledik a FP-9-es ballisztikus rakétája építése, mivel a projekt a repülési tesztfázis kapujába érkezett. A cég főtervezője, Gyenisz Shtilerman úgy nyilatkozott, hogy a fegyver tesztfázisa már idén nyáron, de legkésőbb ősszel elkezdődhetnek. A mintegy 850 kilométer távolsággal bíró ballisztikus rakétákat kifejezetten az Oroszország belsejében fekvő célpontok elleni csapásokhoz fejlesztették.
Ha megerősítést nyer, egy ballisztikus rakéta kilövése új lépést jelentene Kijev azon erőfeszítéseiben, hogy a drónokon és a cirkáló típusú rendszereken túlra is kiterjessze belföldön gyártott nagy hatótávolságú csapásmérő képességeit
– írják.
Nem lenne egyedülálló, hogy Kijev a korábban belengetetthez képes korábban állít szolgálatba egy fegyvert, így most is számolni kell ezzel a lehetőséggel. A Fire Point a kelet-európai ország egyik legfontosabb hadiipari vállalatává emelkedett, itt gyártják a Flamingo cirkálórakétákat, valamint a légvédelmi elfogórakéták kidolgozása is zajlik, ami szintén komoly előrelépést jelenthet. Ballisztikus rakéták fejlesztésével alig néhány ország foglalkozik a világon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
35 éves a magyar Suzuki: Esztergomból a világpiacra
Krisztián Róbert vezérigazgató-helyettessel beszélgettünk.
Kiszámolta az OECD, hogyan lehetne javítani a magyar szja-rendszert
Egy tanulmány a progresszív adózás visszaállításának hatásait elemzi.
Újabb szintet ugorhatott meg Ukrajna: ilyen képességekkel csak alig pár ország bír a világon, most vethették be először
Egy orosz jelentés világított rá.
Jóváhagyta az osztalékot a Zwack közgyűlése
A nemzetközi terjeszkedés lesz a vállalat fókuszában.
Lángokban Oroszország egyik legfontosabb üzeme: szétbombázták az ukránok
Égig érnek a lángok.
Rendkívüli helyzet a piacokon: történelmi csúcsra lőtt ki az egyik legfontosabb gabona ára
A francia hőhullám a tőzsdére is kihat.
Magyarország is tartott a paktumtól, de egymást falják fel az EU új szövetséges blokkjában
A Mercosur-országok éles vitába keveredtek az uniótól kapott exportkvótákon.
Úgy veszik fel a magyarok a hiteleket, mintha nem lenne holnap
Májusban újra csúcsra futott a személyi kölcsön kihelyezés, a lakáshitel pedig az Otthon Start indulása óta a fellegekben jár. Megjelentek az MNB májusi hitelkihelyezési statisztikái. Finoman
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Szigorúbb zöld pályára állítaná a mezőgazdaságot az új dán kormány
A dán agrárpolitika történelmi léptékű zöld fordulatot vesz.
Mennyire erősödhet még a forint az euróbevezetésig?
Az elmúlt hetekben az egyik legtöbb kérdést kiváltó téma az ügyfeleink és olvasóink közt a forint jövője és az euró esetleges magyarországi bevezetése volt. Meddig... The post Mennyire er
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A tőzsde kedvencét shortoltuk: ez most nagyon bejött!
Nem ültünk fel a rakétára.
Nagyot ment a forint, dobogós lett a devizapiacon: de meddig marad ilyen erős?
A Checklistben Németh Dávidot, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztük.
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.