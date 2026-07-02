Újabb szintet ugorhatott meg Ukrajna: ilyen képességekkel csak alig pár ország bír a világon, most vethették be először

A lap az orosz védelmi minisztérium légvédelmi jelentésében szúrta ki, hogy a szokásos drónok mellett egy „nagy hatótávolságú operatív-taktikai rakétát” is megemlít. Moszkva ezen túl nem részletezte, hogy pontosan milyen eszközt hatástalanítottak, Kijev sem nyilatkozott az ügyben. A Bloomberg ugyanakkor kiemelte, hogy az ukrán Fire Point hadiipari vállalat nemrégiben arról adott ki közleményt, hogy a végéhez közeledik a FP-9-es ballisztikus rakétája építése, mivel a projekt a repülési tesztfázis kapujába érkezett. A cég főtervezője, Gyenisz Shtilerman úgy nyilatkozott, hogy a fegyver tesztfázisa már idén nyáron, de legkésőbb ősszel elkezdődhetnek. A mintegy 850 kilométer távolsággal bíró ballisztikus rakétákat kifejezetten az Oroszország belsejében fekvő célpontok elleni csapásokhoz fejlesztették.

Ha megerősítést nyer, egy ballisztikus rakéta kilövése új lépést jelentene Kijev azon erőfeszítéseiben, hogy a drónokon és a cirkáló típusú rendszereken túlra is kiterjessze belföldön gyártott nagy hatótávolságú csapásmérő képességeit

– írják.

Nem lenne egyedülálló, hogy Kijev a korábban belengetetthez képes korábban állít szolgálatba egy fegyvert, így most is számolni kell ezzel a lehetőséggel. A Fire Point a kelet-európai ország egyik legfontosabb hadiipari vállalatává emelkedett, itt gyártják a Flamingo cirkálórakétákat, valamint a légvédelmi elfogórakéták kidolgozása is zajlik, ami szintén komoly előrelépést jelenthet. Ballisztikus rakéták fejlesztésével alig néhány ország foglalkozik a világon.

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