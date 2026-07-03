Amerika szintet lép: az F-15EX vadászgépek bemutatták, merre van a légi hadviselés jövője

Az első felvételeket a Csendes-óceáni Légierő-parancsnokság (PACAF) hozta nyilvánosságra, a Fülöp-tenger felett készült képek kapcsán a parancsnokság kiemelte, hogy a pilóta nélküli rendszerek erőszorzóként működnek, ezáltal jelentősen kiterjesztik a pilóták hatótávolságát és hatékonyságát. A rendszerek integrációjának mélységéről egyelőre nem közöltek részleteket, így még nem tudni, hogy valódi, hálózatba kapcsolt tesztről vagy csupán kötelékrepülésről volt-e szó.
Az F-15EX és az MQ-28 párosítása – amelyek mindketten a Boeing fejlesztései – régóta visszatérő eleme a gyártó látványterveinek.
Ez arra utal, hogy az Eagle II-t eleve a jövőbeli, együttműködő harci repülőgépek (Collaborative Combat Aircraft, CCA) irányítására szánják. A típus kétszemélyes pilótafülkéje, nagyméretű kijelzői, kiemelkedő számítási teljesítménye, hálózati képességei és nagy hatótávolsága egyaránt ideálissá teszik a gépet a drónvezérlő szerepkörre. A fegyverrendszer-kezelő hátsó ülésének feladatköre így a jövőben kiterjedhet a harctér menedzselésére és a pilóta nélküli kísérők koordinálására is.
Ez a koncepció különösen az indiai-csendes-óceáni térségben bír kiemelt jelentőséggel, ahol a kínai légierő gyors ütemben bővül és modernizálódik. Az amerikai légierő mérlegeli a CCA-drónok telepítését a japán Kadena légitámaszpontra, ahol ezek az eszközök kiválóan kiegészíthetnék az ott állomásozó F-15EX vadászgépeket. A parancsnokság szerint a más helyszínekről üzemeltetett, de közvetlenül
az Eagle II-esekről irányított drónok jelentősen megnehezítenék az ellenfél dolgát, és komoly zavart keltenének a harctéren.
Az F-15EX programja jelenleg rendkívül kedvező helyzetben van, hiszen a 2027-es pénzügyi év költségvetése jelentős bővítést irányoz elő. A tervezett beszerzési keret immár 267 gépre rúg, miután a típus kiváló eredményekkel zárta a hadműveleti teszteket. Az MQ-28 fejlesztése szintén jó ütemben halad, a típus már 2021 óta repül Ausztráliában, ahol a légierő nyolc darab, előszériás Block 1 változatú gépet vett át. A Boeing jelenleg az első kilenc Block 2 példányt építi, amelyeket a már teljes értékű, hadrafogható Block 3-as verzió követ majd. Ez utóbbi változat nagyobb szárnyfesztávolsággal és megnövelt hasznos teherbírással rendelkezik, belső fegyverterében pedig egy AMRAAM vagy két GBU-39/B kisméretű irányított bomba hordozására képes.
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