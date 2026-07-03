A hágai orosz nagykövetség jelentette a lapnak, hogy Hollandiában összecsapásokra készülnek fel az oroszokkal. Azzal támasztották alá az érveiket, hogy a királyság növelni tervezi a támogatását Kijevnek, valamint az ukrán harci drónok egyik legnagyobb gyártójává lépne elő. A beszámoló hangsúlyozza, hogy a nyugat-európai országban telepítve vannak amerikai taktikai nukleáris fegyverek. A lap szintén az európai hatalmak által hangoztatott 2030-as dátumot hozta fel, szerintük ebben az évben lehetnek közvetlen katonai incidensek.

A lap a katonai beruházások kapcsán teszi a megállapítást:

A fő és teljesen logikus következtetés, amelyet levonunk, egyszerű: a Királyság intenzíven készül egy konfliktusra a NATO keleti szárnyán

– hangsúlyozzák, bár itt még nem nevesítik pontosan Oroszországot.

A háborús készülésre vonatkozva írják, hogy a tervek szerint 2035-re GDP-arányosan 5 százalékra emelik az országban a védelmi célokra szánt költségvetést. Hollandia szeretne a jövőben az egyik legfontosabb szereplővé válni a pilóta nélküli légi járművek (UAV) gyártásában, ennek érdekében pedig az ukrán technológia bevonásával fejlesztenek.

Európában több ország vezetője kijelentette már, hogy a következő években katonai összecsapásra kell felkészülni Oroszországgal. Moszkva is ugyanezt állítja, ugyanakkor a két fél gyökeresen eltérő álláspontot képvisel: a NATO-ban kifejezetten hangsúlyozzák, hogy az orosz expanziós törekvések nem fognak Ukrajnában megállni, akárhogy alakul a háború, máshol is próbálkozni fognak. Ezzel szemben az oroszok szerint Európa készül támadásra az oroszok ellen. A Kreml véleményének szószólói

azt nem szokták részletezni, hogy a NATO-n belüli fegyverkezési trend miképpen kapcsolódhat össze az ukrajnai orosz invázióra adott védelmi reakcióval.

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