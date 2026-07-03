Csúnyán megsértődött Trump a NATO-ra - Páros lábbal szállt bele a szövetségeseibe

Trump a saját közösségi platformján, a Truth Socialön úgy fogalmazott, hogy a szövetségesek nem álltak ki az Egyesült Államok mellett. Az elnök az utóbbi időben többször is bírálta az európai partnereket az iráni háború kapcsán tanúsított magatartásuk miatt, mivel több ország korlátozta a területén működő bázisok használatát az amerikai erők számára.

Trump emellett ragaszkodik hozzá, hogy Európa vegye át saját védelmének irányítását, miközben Washington már meg is tette az első lépéseket kötelezettségvállalásai visszafogására.

Bejegyzéséhez az elnök egy olyan grafikont is mellékelt, amely a NATO-tagok védelmi kiadásait ábrázolja. Ebből az derül ki, hogy az Egyesült Államok jóval többet költ katonai célokra, mint a diagramon szereplő többi szövetséges, például az Egyesült Királyság vagy Franciaország.

Trump nyomására a NATO vezetői tavaly megállapodtak abban, hogy a védelmi kiadásokat 2035-ig a hazai össztermék, azaz a GDP 5 százalékára emelik.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kifejtette, hogy az elnök csalódott, amiért a szövetségesek nem vettek részt aktívabban az Irán elleni fellépésben. A tárcavezető a szövetség külügyminisztereinek májusi találkozóján hangsúlyozta, hogy a nézeteltéréseket várhatóan megvitatják majd az ankarai csúcson, amely így a NATO 77 éves történetének egyik legfontosabb eseménye lehet. Rubio hozzátette, hogy az elnök véleménye és csalódottsága egyes NATO-szövetségesekkel, valamint a közel-keleti műveletekre adott válaszaikkal kapcsolatban jól ismert, és ezzel a kérdéssel mindenképpen foglalkozni kell.

A 32 tagállamot tömörítő katonai szövetség csúcstalálkozóját július 7-én és 8-án rendezik meg Ankarában.