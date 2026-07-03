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Ez nagyon kínos: Moszkva kénytelen lemondani az egyik legfontosabb katonai eseményt, már nem először
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Ez nagyon kínos: Moszkva kénytelen lemondani az egyik legfontosabb katonai eseményt, már nem először

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Oroszország szinte biztosan lemondja a Szentpéterváron rendezendő, nagyszabású flottanapi parádéját - közölte a Defence Express.

Az orosz haditengerészet napja olyan nemzeti ünnep Oroszországban, amelyet július utolsó hétvégéjén tartanak. 2017 és 2024 között az ünnepség központi eleme volt a Szentpétervár előtti vizeken, a Balti-tengeren rendezett fő flottaparádé, amelyen Vlagyimir Putyin elnök is szemlét tartott a hadihajók felett. Az eseményre a haditengerészet más flottáitól is vezényeltek át egységeket, sőt korábban külföldi államok hajói és delegációi is képviseltették magukat.

Bár a parádét 2024-ben még megtartották, ám már szűkebb keretek között,

2025-ben teljesen elmaradt a rendezvény, aminek hátterében szinte biztosan a haderő védelmével kapcsolatos aggályok álltak.

Idén ismét nagy valószínűséggel elmarad a központi flottaszemle, változatlanul a biztonsági kockázatok miatt.

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Az aggodalmak korántsem alaptalanok, ugyanis 2026. június 3-án sikeres ukrán dróntámadás érte a Balti Flotta Bojkij nevű, Sztereguscsij osztályú korvettjét, amely éppen a Szentpétervár melletti Kronstadt egyik szárazdokkjában állomásozott. A nagyszabású parádé helyett Oroszország valószínűleg egy tengeri hadgyakorlatot tart majd, a 2025-ös Júliusi Vihar (July Storm) elnevezésű manőverekhez hasonlóan.

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Címlapkép forrása: Andrei Bok/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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