Ez nagyon kínos: Moszkva kénytelen lemondani az egyik legfontosabb katonai eseményt, már nem először

Az orosz haditengerészet napja olyan nemzeti ünnep Oroszországban, amelyet július utolsó hétvégéjén tartanak. 2017 és 2024 között az ünnepség központi eleme volt a Szentpétervár előtti vizeken, a Balti-tengeren rendezett fő flottaparádé, amelyen Vlagyimir Putyin elnök is szemlét tartott a hadihajók felett. Az eseményre a haditengerészet más flottáitól is vezényeltek át egységeket, sőt korábban külföldi államok hajói és delegációi is képviseltették magukat.

Bár a parádét 2024-ben még megtartották, ám már szűkebb keretek között,

2025-ben teljesen elmaradt a rendezvény, aminek hátterében szinte biztosan a haderő védelmével kapcsolatos aggályok álltak.

Idén ismét nagy valószínűséggel elmarad a központi flottaszemle, változatlanul a biztonsági kockázatok miatt.

Az aggodalmak korántsem alaptalanok, ugyanis 2026. június 3-án sikeres ukrán dróntámadás érte a Balti Flotta Bojkij nevű, Sztereguscsij osztályú korvettjét, amely éppen a Szentpétervár melletti Kronstadt egyik szárazdokkjában állomásozott. A nagyszabású parádé helyett Oroszország valószínűleg egy tengeri hadgyakorlatot tart majd, a 2025-ös Júliusi Vihar (July Storm) elnevezésű manőverekhez hasonlóan.

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