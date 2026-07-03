Feloldották az eddigi legerősebbnek tartott AI-modell korlátozását: egyből rá is ugrottak az internetezők

Az Anthropic június 9-én mutatta be a Claude Fable 5 és Mythos 5 modelleket, ám alig három nappal később az amerikai Kereskedelmi Minisztérium exportkorlátozásokat rendelt el, miután biztonsági réseket és egy állítólagos kínai "tudásdesztillációs kampányt" azonosítottak. A tiltás miatt a vállalat ideiglenesen minden felhasználó elől elzárta a modelleket, július 1-jén azonban a korlátozásokat feloldották, miután az Anthropic új védelmi megoldásokat vezetett be. A botrány a keresési adatok szerint nem törte meg a Claude iránti érdeklődés 2026 eleje óta tartó növekedését, bár a ChatGPT továbbra is messze vezet a globális keresések terén.

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Betiltás, majd gyors feloldás a Claude legújabb modelljeinél

Az amerikai AI-fejlesztő Anthropic, június 9-én mutatta be a Fable 5-öt, amelyet akkor a vállalat az addigi legerősebb, mindenki számára elérhető AI-modelljeként jellemzett. Ezzel párhuzamosan, a gyártó a szűk körben bemutatott Claude Mythos 5 modelljét is bejelentette. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Mythos korai verzióját már áprilisban megkapta mintegy 50 kiválasztott, megbízhatónak minősített partner – köztük az Amazon, a Google és a Microsoft – a Project Glasswing program keretében, amely során vállalatok tesztelhették a modellt kiberbiztonsági képességeit.

A hónapok óta sokak által várt modelleket azonban nem sokáig érhették el a felhasználók. Alig három nappal a bemutatás után az amerikai Kereskedelmi Minisztérium olyan exportkorlátozási irányelvet adott ki, amelyben az Anthropicot arra kötelezte, hogy függessze fel a két modellhez való hozzáférést a külföldi állampolgárok számára.

A jogi megfelelés érdekében a vállalat végül kénytelen volt az összes felhasználó elől elzárni a Fable-t és a Mythost.

A hatóságok indoklása szerint olyan rendszerfeltörési módszert azonosítottak a modellekkel kapcsolatban, amelyeket kihasználva módosultak a Fable 5 védelmi vonalait. Két héttel később az is kiderült, hogy a tiltás mögött ennél súlyosabb ügyek is húzódtak: egy állítólagos kínai "tudásdesztillációs kampányra" lettek figyelmesek a hatóságok, amelynek lényege, hogy egy egyszerűbb, kisebb kapacitású modellt a jóval fejlettebb Mythos kimenetei alapján igyekeztek betanítani, amivel jelentősen felgyorsíthatják a saját fejlesztési folyamatukat.

Július 1-jén végül a Kereskedelmi Minisztérium feloldotta a Fable 5-re és a Mythos 5-re vonatkozó exportkorlátozásokat, a cég pedig másnaptól megkezdte a hozzáférés helyreállítását. Howard Lutnick kereskedelmi miniszter levelében megerősítette a döntést, ugyanakkor fenntartotta a minisztérium jogát az újraértékelésre. Az Anthropic cserébe vállalta, hogy proaktívan felderíti és kezeli a modellekhez kapcsolódó biztonsági kockázatokat, és bevezetett egy új védelmi megoldást, amely kifejezetten a kormányzat által azonosított feltörési technikát blokkolja.

Az interneten is hullámokat vetett a sztori, de a Claude népszerűségét nem érintette nagyban

A hazai keresésekben jól látszik, hogy a Fable és a Mythos neve mennyire eltérő mértékben futott be.

A Fable kifejezés iránti keresési érdeklődés a tiltás bejelentése körüli napokban, június végén szökött a legmagasabbra a hazai keresésekben.

A Mythos ezzel szemben inkább áprilisban, a modell korlátozott bemutatásakor mutatott kisebb kilengéseket.

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt 30 nap alrégiós bontása szerint nem egyenletesen oszlott meg az érdeklődés az országban. A Fable kifejezés iránti érdeklődés Tolna és Csongrád megyében volt a legerősebb országosan. A térképen ugyanakkor kivehető, hogy Nógrád, Borsod-Abaúj Zemplén és Somogy megyékben a Mythos modell (piros jelöléssel) generálta a nagyobb érdeklődést

Kép forrása: Google Trends

Ha a konkrét modellnevek helyett a "Claude" alkalmzásra vonatkozó keresési intenzitást nézzük, más kép rajzolódik ki.

A Claude kifejezés iránti keresési érdeklődés továbbra is Budapesten a legerősebb, ezt pedig Csongrád és Pest megye követi.

Kép forrása: Google Trends

Világszintű adatokon megvizsgáltuk azt is, hogy a mostani nagy médiafigyelem hogyan hatott a Claude-ra irányuló keresésekre a legnagyobb riválisnak számító ChatGPT-vel szemben. A ChatGPT iránti keresési érdeklődés végig jóval magasabb szinten mozgott világszerte, mint a Claude iránti.

A Claude görbéje ugyanakkor 2026 eleje óta folyamatosan emelkedik, ami arra utal, hogy a most lezajlott tiltási botrány egy amúgy is felfelé ívelő időszakban érte a márkát.

Kép forrása: Google Trends

2023 elejétők nézve az öt legnagyobb chatbot közötti versengést, jól látszik, hogy ugyan felhasználószámban jönnek fel a kihívók, az internetes keresések terén a ChatGPT messze vezetaz érdeklődés terén az elmúlt több mint 4 éves időszakban.

A Gemini 2025 közepén rövid, robbanásszerű kiugrást produkált, a Claude iránti érdeklődés pedig csak a 2026-os év elejétől kezdett érdemben növekedni a korábbi, elhanyagolható szinthez képest.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

Címlapkép forrása: Shutterstock