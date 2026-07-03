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Gondolt egyet Medvegyev, és újabb NATO-tagországot fenyegetett meg atomcsapással
Globál

Gondolt egyet Medvegyev, és újabb NATO-tagországot fenyegetett meg atomcsapással

MTI
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Finnország is felkerült az orosz nukleáris fegyverek lehetséges célpontjai közé, miután feloldották azt a jogszabályi rendelkezést, amely alapján eddig tilos volt nukleáris fegyvereket bevinni az ország területére - közölte csütörtökön Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese az X-en.

"Finnország feloldotta a nukleáris fegyverek behozatalára vonatkozó tilalmat. Mit változtat ez a finnek számára?

Mindössze egy apróságot: az országuk mostantól felkerült az orosz nukleáris fegyverek céljainak listájára. Örvendj Finnország, sikerült elérned a biztonság csúcsát!

- fogalmazott Medvegyev.

Érdemes röviden megemlékezni Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 2023 áprilisi nyilatkozatáról, amikor az ENSZ közgyűlésén kijelentette, hogy hazája soha senkit nem fenyeget atomcsapással. Ez az állítás már akkor sem volt igaz, de a kirohanásairól híres Medvegyev azóta is előszeretettel dobálózik ilyen témákkal.

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A finn parlament június 17-én egy 1980-as években született törvény módosítása révén eltörölte a nukleáris robbanóeszközök importjára, előállítására, birtoklására és működésbe hozására vonatkozó teljes tilalmat.

Az új szabályozás bizonyos kivételeket határoz meg a nukleáris robbanóeszközök behozatalára, szállítására és birtoklására vonatkozóan abban az esetben, ha az Finnország védelméhez, a NATO kollektív védelmi mechanizmusához vagy egyéb védelmi együttműködéshez köthető. Ugyanakkor a törvény továbbra is tiltja ezen eszközök gyártását, fejlesztését és a kapcsolódó kutatási tevékenységeket.

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