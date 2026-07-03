Keményen üzent Putyinnak a NATO-főtitkár: bármit lépnek, a válaszunk pusztító lenne

A szövetség szerinte nemhogy nem esik szét, hanem kifejezetten erős állapotban van – mondta el Mark Rutte NATO-főtitkár a Handelsblattnak adott interjúban. A szövetség vezetője Donald Trump szerepét is méltatta, mondván, az amerikai elnök erős nyomása hozzájárult ahhoz, hogy az európai és kanadai szövetségesek növeljék védelmi kiadásaikat. Rutte szerint
a Fehér Házban ugyan van némi csalódottság Európával kapcsolatban, különösen Irán ügyében, de a nagyobb képet nézve Európa továbbra is az amerikai hatalmi szféra egyik kulcsfontosságú platformja.
A NATO-főtitkár az Egyesült Államok európai katonai jelenlétének átalakításáról azt mondta, nem amerikai kivonulásról, hanem a képességek őszintébb újraosztásáról van szó. Rutte szerint a probléma eddig az volt, hogy egy kétfrontos háború esetén – például Európában és az Indo-csendes-óceáni térségben – az Egyesült Államok bizonyos kulcsképességei csak korlátozottan lennének elérhetők. A cél ezért az, hogy az európaiak és Kanada töltsék be ezeket a hiányokat, ami szerinte már el is kezdődött.
Ukrajnáról Rutte azt mondta, hogy Kijev egyre hatékonyabban támad orosz célpontokat, köztük energetikai és védelmi infrastruktúrát, akár mélyen Oroszország területén is. A NATO-főtitkár szerint Oroszország havonta akár 35 ezer halottat vagy súlyos sebesültet veszít, amit katonai szempontból döntő jelentőségűnek nevezett. Erős hasonlattal úgy fogalmazott:
öt hét alatt Oroszország annyi egyenruhás férfit és nőt veszít, amennyit az Egyesült Államok 15 év alatt Vietnámban.
Rutte szerint a front képe vegyes, de már nem romlik úgy Ukrajna számára, mint néhány hónappal korábban.
Az orosz nukleáris fenyegetésről a NATO-főtitkár azt mondta, Putyin pontosan tudja, milyen következményekkel járna egy nukleáris csapás. Rutte szerint az Egyesült Államok már 2022-ben világossá tette, hogy a válasz pusztító lenne, és meggyőződése szerint ezen azóta sem változott semmi. NATO-terület elleni támadás esetére még határozottabban fogalmazott: Putyin tisztában van vele, hogy a válasz „pusztító” lenne, majd hozzátette:
nem győzhet, mi sokkal erősebbek vagyunk.
Rutte Németország növekvő védelmi szerepét is üdvözölte, szerinte Európa legnagyobb gazdasága végre vállalja azt a vezető szerepet, amelyre szükség van. Kiemelte, hogy Németország 2029-re elérheti az új, 3,5 százalékos NATO-védelmi kiadási célt, ami önmagában 153 milliárd eurós védelmi költségvetést jelentene. A NATO-főtitkár szerint Európa ma túlságosan függ az Egyesült Államoktól, ezért egészségesebb egyensúlyra van szükség: egy erősebb Európa szerinte erősebb NATO-t, vagyis „NATO 3.0”-t jelentene.
Donald Trumphoz fűződő viszonyáról Rutte nyíltan beszélt: azt mondta, személyesen kedveli az amerikai elnököt, első ciklusa óta barátok, és ezért nem fog bocsánatot kérni. Szerinte Trump következetesen arra ösztönözte az európaiakat, hogy védelmi kiadásaikat hozzák közelebb az amerikai szinthez, és mivel ez most valóban történik, ezért dicséret illeti. A védelmi iparról szólva arról is beszélt, hogy a transzatlanti együttműködés erősödik:
európai országok összesen 300 milliárd dollárnyi megrendelést adtak amerikai védelmi cégeknek, tavaly önmagában több mint 54 milliárd dollár értékben.
Ukrajna NATO-tagságáról Rutte óvatosan fogalmazott. A főtitkár szerint a szövetség álláspontja továbbra is az, hogy Ukrajna útja a NATO-tagság felé visszafordíthatatlan, ugyanakkor jelenleg nincs meg az egyhangú támogatás a teljes jogú tagsághoz. Az Egyesült Államok, Németország és más tagállamok is ellenzik a gyors csatlakozást, ezért Rutte szerint most nincs reális kilátás Ukrajna felvételére. Hozzátette, hogy Kijev közben szorosan együttműködik a NATO-val a szabványosítás és a katonai koordináció területén, de jelenlegi fő prioritása az uniós tagság.
Iránnal kapcsolatban Rutte azt mondta, Trump vezetése alatt súlyos károkat okoztak az iráni nukleáris képességekben, amit jó hírnek nevezett Európa és a világ számára. A NATO-főtitkár szerint
az európai szövetségesek azzal is segítették az Egyesült Államokat, hogy amerikai gépek mintegy ötezer bevetést hajtottak végre európai bázisokról.
A Hormuzi-szorosban zajló aknamentesítési műveletről Rutte azt mondta, azt francia és brit vezetésű, 40 országot tömörítő koalíció végzi, és bár NATO-misszió jelenleg nincs napirenden, a szövetség szükség esetén segítséget nyújthat.
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