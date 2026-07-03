Kiadták a figyelmeztetést: Oroszország bármikor megtámadhatja a NATO egyik legerősebb hatalmát

A következő hónapokban Oroszország fegyveres akciót hajthat végre Lengyelország területén, az amerikaiak szerint, hogy ezzel is teszteljék a NATO-t. Karol Nawrocki lengyel elnökhöz közeli források arról számoltak be, hogy az elmúlt időszakban Washington több alkalommal is figyelmeztette Varsót a veszélyekre. A jelentés szerint több lehetőséget is
mérlegelnek Moszkvában, például a drónokkal végrehajtott „véletlenszerű” berepüléseket, de a szárazföldi katonai műveletet sem zárták ki.
Az elképzelés szerint az oroszok el akarják érni, hogy a provokáció hatására a lengyeleknek mérlegelniük kelljen a védelmi rendszerek aktiválását. Ehhez a drónokkal a kritikus infrastruktúra – például erőművek – irányába repülhetnek, veszélyeztetve az ország ellátását. A Kreml vélhetően az akciót a GPS vezérlés hibájaként állítaná be, az akció pedig Kalinyingrád vagy Fehéroroszország felől is érkezhet. Szélsőséges esetben a szárazföldi fegyveres behatolást sem zárták ki – bár csak kisebb határmenti területeken.
Moszkva azt akarja ezekkel a provokációkkal elérni, hogy a lengyelek katonai válasz helyett inkább diplomáciai úton próbálják elérni az oroszok kivonását a térségből. Mindez komoly győzelmet jelentene a Kreml számára. A katonai incidenst követően
Vlagyimir Putyin azt kérné a lengyelektől a kivonulásért cserébe, hogy Varsó állítsa le a katonai támogatásokat Ukrajna irányába, sőt, egyenesen Kijevet hibáztatnák a műveletek miatt.
Ilyen műveletet nem kizárólag a lengyelek ellen terveznek, a balti államok elleni akció is terítéken van, ahol hasonló forgatókönyvvel számolnak.
Címlapkép forrása: Omar Marques/Getty Images
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