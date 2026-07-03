Kiderült: egyetlen oka van, hogy szinte semmit nem mozog a front Ukrajnában

A hadtest a Pokrovszk–Mirnohrad agglomeráció északi megközelítési útvonalait védi a Donyecki területen, az orosz Központ hadseregcsoport 41. és 51. hadseregével szemben. Az ukrán dróntámadások alapjaiban alakították át a keleti front szerkezetét, így a korábbi, jól kirajzolódó frontvonal helyét egy olyan kiterjedt zóna vette át, ahol semmilyen mozgás nem maradhat észrevétlen. A parancsnok szerint az érintett szektorban a harcok lelassultak, és
a hadviselés mára elsősorban a drónokra, az FPV-eszközökre, valamint a felderítésre épül.
A drónok jelenleg a szektorban elszenvedett veszteségek 70–80 százalékáért felelősek mindkét oldalon, miközben a tüzérség okozta veszteségek aránya 30 százalék alá esett. Laszijcsuk rámutatott, hogy ez az arány teljesen megfordult 2022-höz képest. A hadtest védelmi körzetében eddig mintegy 20 ezer orosz katonát iktattak ki, a teljes frontot nézve pedig az orosz veszteségek már meghaladják a havi 30 ezer főt, ami a tábornok értékelése szerint több annál, mint amennyi új katonát Oroszország mozgósítani képes.
Az orosz erők nagyrészt felhagytak a páncélozott járművekkel végrehajtott rohamokkal, mivel azok könnyű célpontot jelentenek. Laszijcsuk elmondta, korábban egy-egy gyalogsági harcjárművel akár 20–30 katona is megkísérelhetett a lehető legközelebb jutni az ukrán állásokhoz, ám ez mára teljesen elképzelhetetlenné vált. Az orosz katonák ehelyett kettesével-hármasával próbálnak meg beszivárogni, kihasználva a terep adottságait és a drónok működését nehezítő kedvezőtlen időjárást. Egy korábbi elemzés szerint
a beszivárgással próbálkozó orosz egységek 60–70 százaléka megsemmisül, még mielőtt elérné az ukrán védvonalakat.
Az ukrán hadsereg mélységi csapásai már mintegy 100 kilométeres távolságba is elérnek a frontvonaltól, célba véve az orosz logisztikai csomópontokat, a vezetési pontokat, valamint a Pokrovszk és Mirnohrad felé vezető felvonulási útvonalakat. Az orosz Központ hadseregcsoport a legnagyobb keleti erőit ebben az irányban vonta össze, és az ukrán hadtesttel szemben állomásozik a Rubikon nevű drónegység is. Ez az alakulat kifejezetten a pilóta nélküli eszközök bevetésére szakosodott, és a pokrovszki szektort használja új technológiái kísérleti terepeként.
Nagyjából öt hónappal Pokrovszk romjainak elfoglalása után az orosz csapatok jelenleg Dobropillja irányába próbálnak meg áttörni, amely kulcsfontosságú kaput jelent a mintegy 50 kilométerre északra fekvő Kramatorszk és Szlovjanszk felé. A térség természetes földrajzi adottságai, köztük a folyómedrek, az úthálózat és a sűrű növényzet, kiváló fedezéket nyújtanak a megközelítéshez, ami jelentősen segíti az orosz egységek beszivárgását.
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