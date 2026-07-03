Kiszámíthatatlan és rendkívül veszélyes: tornádók alakulhatnak ki a szomszédos országban

A cikk szerint tornádó nemcsak az Egyesült Államokban, hanem minden olyan térségben kialakulhat, ahol megfelelőek a légköri feltételek. Horvátországban ez elsősorban a nyári hónapokban fordulhat elő, amikor
a hőség és a nedvesség mellett hidegebb levegő érkezése erős légköri instabilitást okozhat.
A meteorológusok ugyanakkor hangsúlyozzák: tornádót több nappal nem lehet pontosan előre jelezni. Legfeljebb az látható előre, hogy kialakulhat-e olyan időjárási helyzet, amely kedvez a forgó, szupercellás zivatarok létrejöttének. Ezekből ritkán tornádó is kialakulhat, de ez nem törvényszerű.
Horvátországban a tornádó előfordulásának esélye májustól augusztusig a legnagyobb, különösen júniusban és júliusban. Ilyenkor egyszerre van jelen sok hő és nedvesség a légkörben, miközben az északnyugat felől érkező hűvösebb levegő erősítheti az instabilitást.
A leginkább kitett térség Kelet-Szlavónia, ahol a sík, nyílt terület kedvez a heves zivatarok szerveződésének. Tornádó előfordulhat a Dráva és a Száva mentén, Muraközben, valamint Közép-Horvátországban is. Az Adrián gyakoribbak a víztölcsérek, amelyek többnyire a tenger felett maradnak, de erős zivatarcellához kapcsolódva partot is érhetnek.
Az N1 felidézte, hogy Horvátországban több súlyos tornádót is feljegyeztek. Az egyik legismertebb eset 1892-ben történt Novska térségében: a vihar vasúti kocsikat sodort le a sínekről, egy több mint 13 tonnás tehervagont pedig több tíz méterre repített. Többen meghaltak, többtucatnyian megsérültek, és jelentős erdőkárok keletkeztek. Később Medvednica, Slatina, Novigrad és Pula térségében is dokumentáltak tornádót vagy víztölcsért.
A tornádó kialakulásához több feltétel együttes jelenléte szükséges: meleg, nedves levegő a talaj közelében, hidegebb és szárazabb levegő a magasban, jelentős légköri instabilitás és erős szélnyírás. Ezek a körülmények leggyakrabban hidegfrontokhoz vagy instabilitási vonalakhoz kapcsolódnak.
A jelenség rendszerint kis területet érint, de helyben súlyos károkat okozhat. A legtöbb tornádó csak néhány percig tart, és keskeny sávban pusztít, a legerősebbek azonban ennél jóval nagyobb területet is érinthetnek.
A horvát meteorológiai rendszer radarokra, műholdas adatokra és numerikus modellekre támaszkodik, de a tornádóveszély megítéléséhez különösen fontos a valós idejű megfigyelés. Szakértők szerint a nagyon rövid távú előrejelzés, vagyis a nowcasting fejlesztése segíthet abban, hogy a gyorsan kialakuló, veszélyes zivatarokat időben felismerjék.
Az N1 szerint a jövőben fontos szerepe lehet a zivatarokon belüli forgás automatikus felismerésének, a radarelemzések fejlesztésének, a sűrűbb mérőhálózatnak és a célzott mobilos riasztásoknak. Heves zivataroknál néhány perc is számíthat a lakosság figyelmeztetésében és a károk mérséklésében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Kimondták a magyar bírák: hatalmas kockázatot hordoz magában Magyar Péter új terve
Sokan attól félnek, hogy derékba törik a karrierjüket.
Már lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
A Portfolio szeptember 23-ai Future of Finance 2026 konferenciáján derül ki a győztes neve.
Kiszámíthatatlan és rendkívül veszélyes: tornádók alakulhatnak ki a szomszédos országban
A jelenség ritka, de nem ismeretlen.
Trump le akarta törni az európai exportot, soha nem látott EU-s rekord lett belőle
A vámháború két eltérő hatása rejlik az adatok mögött.
Kiakadt a jegybankra a legnagyobb svájci bank
Pedig elvileg jó híreket hozott a központi bank.
Betelt a pohár a kormánynál: rendkívül szigorú szabályok és egy új főhatóság jön az akkumulátorgyárak miatt
Gajdos László videóban üzent.
Földrengésszerű változások után beálltak az új pártviszonyok
Egy domináns párt, egy középpárt és egy kispárt van Magyarországon.
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Eljött a korrekció az ingatlanpiacon: csökkentek a lakásárak 2026. I. negyedévében
A KSH adatai alapján 2026 I. negyedévében 2,2 százalékkal mérséklődtek a lakásárak az előző negyedévhez képest. Az előző év azonos időszakához képest is érdemben lassult az áremelked
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Ketyeg az óra: 200–300 milliárdos számviteli veszteség fenyegeti a bankszektort
A bankok szerint sürgős döntésre lenne szükség.
A bivaly mentheti meg a pusztuló termőföldeket? Egyre többen tartják őket
Szabó László beszélt agrárprojektjéről.