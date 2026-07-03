Kiszivárgott dokumentum: a felszínen barátkozik, a színfalak mögött gőzerővel készül a háborúra Amerika

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Samuel Paparo admirális, az Indo-csendes-óceáni Parancsnokság vezetője egy 221 oldalas titkos kongresszusi jelentésben 122 milliárd dolláros katonai fejlesztési csomagot kért a 2027-es pénzügyi évre, arra figyelmeztetve, hogy egyre közelebb kerül egy súlyos összecsapás lehetősége Kínával. Az admirális szerint Peking elsődleges célja Tajvan megszerzése, a kínai hadsereg pedig 2027-re kapott határidőt a sziget elfoglalására való felkészülésre. A terv ezekre a kihívásokra is válaszolna.

A titkos jelentés

Samuel Paparo admirális, az Indo-csendes-óceáni Parancsnokság (USINDOPACOM) vezetője a Kongresszusnak adott titkos jelentésében arról tájékoztatta az amerikai képviselőket, hogy egyre közelebb kerül egy súlyos összecsapás lehetősége Kínával, ezért minél gyorsabban szükség lenne az Egyesült Államok hadseregének megerősítésére. Úgy látja, hogy Washingtonnak a háborús felkészülés jegyében kellene az eddigieknél jóval több fegyvert felhalmozni a térségben, mivel ez jelentheti az egyetlen lehetőséget az összecsapások elkerülésére. Konkrét összegeket is megnevezett:

67,4 milliárd dollárt költene rakétákra,

18 milliárd dollárt katonai irányítórendszerekre,

15-öt űrbe telepített rakétajelző rendszerre és megfigyelő szenzorokra,

valamint 2,3 milliárd dollárt drónokra.

A teljes számla összesen 122 milliárd dollárnál állt meg, ez a finanszírozás pedig a 2027-es pénzügyi évre lenne szükséges a térségben. Paparo a Kongresszus előtt részletesen felvázolta, hogy pontosan milyen fegyverrendszerek vásárlására lenne szükség, köztük olyanok is felmerültek, amelyek titkosak, vagy jelenleg is fejlesztés alatt állnak a hivatalos információk szerint. Ezek között hiperszonikus rakéták, valamint elektronikus hadviselési eszközök is vannak. A dokumentum összesen öt részből áll, melyek a katonai erő javítására, a logisztikai képességek fejlesztésére, az állandó kiképzésekre és gyakorlatokra, a szövetségesi háló erősítésére és a parancsnoki rendszer korszerűsítésére koncentrálnak.

Strengthening the U.S.-Australia Alliance Across the Indo-Pacific.Adm. Samuel J. Paparo visited Canberra and Darwin, Australia, for the annual U.S.-Australia Military Representatives Forum with @CDF_Aust.The visit included engagements with senior Australian officials,… pic.twitter.com/ePsJ7fWIl7 https://x.com/CDF_Aust?ref_src=twsrc%5Etfw — U.S. Pacific Command (@USPACOM) May 7, 2026

A 221 oldalas jelentésben Paparo egyértelműen vezeti fel a helyzetet:

Az indo-csendes-óceáni térség biztonsági környezete egyre veszélyesebbé válik, és egyre növekvő konfrontáció- és válságkockázat jellemzi

– írja, majd nem sokkal később a fenyegetést jelentő hatalmakat sorolja. Kínát nevezi meg elsődleges veszélyforrásnak az „agresszív katonai modernizáció”, valamint az elmélyülő észak-koreai és orosz kapcsolatai miatt. Peking célja világos: Tajvan megszerzése és az Egyesült Államok és szövetségesei térségbeli képességeinek drasztikus csökkentése. Paparo ismételten emlékeztetett arra, hogy a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) 2027-es határidőt kapott korábban Hszi Csin-ping elnöktől, hogy felkészültek legyenek a vitatott sziget elfoglalására.

Konkrét tervek

A jelentés számos potenciális területet hozott fel, ahol sérülhetnek az amerikai érdekek, valamint konkrét összecsapási pontokat is megemlített. Az admirális úgy véli, hogy

a jelzett összeg az a minimum, amire az Egyesült Államok haderejének szüksége van ahhoz, hogy győzedelmeskedni tudjon, ha már az elrettentés kudarcot vall.

A jelentés szerint továbbra is fennmaradna az a megközelítés, hogy a PLA-nak a lehető legtöbb kárt okozzák, ezzel elrettentve a támadástól. Ez az úgynevezett „Hellscape”, vagyis „pokoli táj” taktika része, ami a fenyegetett sziget körüli vizeken okozna drámai pusztítást. Az Egyesült Államok itt olcsó drónok ezreit zúdítaná rá egy esetleges kínai invázióra, ezzel viszonylag költséghatékonyan súlyos károkat okozva a támadónak. Az elképzelés itt kapcsolódik Tajvan aszimmetrikus hadviseléséhez.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 11. A fenyegetett sziget már a háborúra készül: zúgtak a HIMARS rakétarendszerek a keleti nagyhatalom partjai közelében

A USINDOPACOM kiemelt figyelmet tulajdonít a regionális együttműködésekre, mivel Washington azzal számol, hogy a széleskörű konfliktus több országot érinthet. Az állandó hadgyakorlatok célja, hogy összehangolják a működést és a döntéshozatalt. Ennek része, hogy az amerikai hadsereg erősíti a térségi jelenlétét katonai bázisok létesítésével. Utóbbiak közé a meglévő támaszpontok modernizálása mellett számos, egykori, de mára használaton kívüli terület újranyitása tartozik.

Ezek a követelmények kifejezetten a kockázatok enyhítésére, az eszkaláció elkerülésére, a hadviselés jártasságának javítására, valamint annak biztosítására lettek kidolgozva, hogy a közös erő gyorsabban lásson, értsen, döntsön és cselekedjen, mint az ellenfeleink

– jelentette ki a parancsnok.

#ChinaPower data shows a sustained rise in Chinese naval vessels operating around Taiwan. Since May 2024, monthly PLAN presence has averaged 221 ships, well above earlier levels. See how maritime pressure increased through 2025: https://t.co/jrWI7FWTt4 pic.twitter.com/w8iAuldrNl https://x.com/hashtag/ChinaPower?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — ChinaPower (@ChinaPowerCSIS) June 30, 2026

A jelentés elismeri, hogy bizonyos területeken Kína előnybe került, így a haditengerészet mennyiségileg már felülkerekedett az amerikain. Ez az indo-csendes-óceáni térségben még súlyosabb különbséget mutathat, mivel ameddig Peking szinte minden erejét ide tudja fordítani, addig az Egyesült Államok esetében ez lehetetlen. A hátrány ledolgozására komplex rendszert dolgoztak ki, torpedókra és rakétákra alapozva, amelyek súlyos csapásokat mérhetnek az ellenséges hajókra. Ezek mellett új típusú aknákkal is készülnek a tengeri összecsapásokra. A szövetségesi együttműködések részeként Japánban különleges bázis létesülne, elsősorban a tenger alatti drónok számára, mintegy 50 millió dollár értékben.

A kritikus fontosságú sziget

Az amerikai-kínai összecsapás egyik potenciális helyszíne Guam lehet, ahol az Egyesült Államok stratégiai fontosságú katonai támaszpontja található. Az apró csendes-óceáni sziget a második szigetláncon helyezkedik el, nagyjából 3000 kilométerre a kínai partoktól, ami ideális volt korábban a regionális védelmi-biztonsági szituáció felmérésére. A PLA gyors fejlődésének köszönhetően mára ez alaposan átalakult, mivel a felemelkedő nagyhatalom médiája visszatérően azokkal a rakétákkal dicsekszik, melyek csapást mérhetnek az itteni amerikai katonai bázisokra. Kína ugyanis nagy figyelmet fordított a különféle rakétarendszerek technológiájára, az egyik kiemelkedően veszélyes fegyvernek a DF-26-os közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát tartják.

Ez már képes lehet elérni és súlyos károkat okozni Guamban.

Az USINDOPACOM tisztában van a megváltozott biztonsági környezettel és az ezzel járó kihívásokkal, ezért jelentős figyelmet szentelnek a sziget rakétarendszereinek modernizálására. A Csendes-óceáni Belvédelmi Stratégiai program keretében összesen 909 millió dollárból erősíthetik meg a helyi képességeket, ami a remények szerint képes lehet ellensúlyozni a PLA fegyverzetét. Paparo arról írt, hogy a jövőben szeretné megteremteni a támadó képességeket is Guamban, ennek alapját a jelenlegi védelmi rendszerek jelenthetik. A kiszivárgott iratokból nem derült ki, hogy pontosan mik az admirális tervei, ezt ugyanis egy külön rejtett jelentésben részletezi, ami nem került a sajtóhoz. A feltételezések szerint a Typhonra telepített Tomahawk vagy Dark Eagle rakéták jöhetnek szóba, mivel ezek képesek lehetnek elérni a rivális partjait.

The 393rd Expeditionary Bomb Squadron conducted a live-fire strike of a maritime vessel in the Pacific utilizing the AGM-158C in support of Valiant Shield at Andersen Air Force Base, Guam, June 27, 2026. pic.twitter.com/NfExfU07bd https://t.co/NfExfU07bd — fighterlover (@fighterlover9) July 1, 2026

Az USINDOPACOM nem kizárólag a drága precíziós rakétákra szeretné felépíteni a helyi stratégiáját. Az Irán elleni háború megmutatta, hogy ezeknek a készlete véges, miközben a raktárkészletek visszatöltése hosszú évekig is eltarthat. Bár a gyártókapacitásokat a következő időszakban felpörgetik, az egyértelművé vált, hogy sokkal szerteágazóbb hálózatokban kell gondolkodni. A többrétű megközelítésben Ukrajna járhat példával, a kelet-európai országban a 2022-es orosz invázió óta egyre inkább a saját fejlesztésre támaszkodnak, miközben a hatékonyság növelése érdekében széles spektrumban gondolkodnak. Guamnál a drónok mellett a Blackbeard csapásmérő hiperszonikus rakéták alkalmazása merült fel. Ezek jóval olcsóbbak, de a pontosság terén elfogadható mértékű a hátránya a korában említett technológiákhoz képest.

másik tanulság az orosz-ukrán hadszíntérről: az ellenség túlterhelése.

Ez az eszköz arra is jó lehet, hogy a kínai védelmi kapacitás ne tudjon megfelelően reagálni egy csapás során. Hasonló megközelítést alkalmaz Moszkva és Kijev is a támadások során.

A USIDOPACOM kiemelt figyelmet fordít a kínai C5ISRT sokoldalú integrált keretrendszer elleni küzdelemre. A mozaikszó magába foglalja a felderítő, megfigyelő és kiberbiztonsági szempontot egyaránt. Paparo egy másik szupertitkos programot is említ, ami a döntéshozatali fölényt garantálhatja az amerikaiaknak a Csendes-óceánon.

Növekvő veszély

Másik veszélyes trend a kínai „szürke zónás” tevékenység növekedése.

A PLA előszeretettel alkalmazza a befolyásának növelésére a nem katonai eszközöket is.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az oroszokhoz hasonlóan hibrid hadviselést folytatnak, nem direkt hadászati megoldásokkal.

Kiemelt példája ennek a Dél-kínai-tengeren ismétlődő incidensek, mivel Peking azt állítja, hogy lényegében a régió egésze a felügyelete alá tartozik. Ezzel a tengerrel határos országok nem értenek egyet, különösen a Fülöp-szigetekkel durvult el a helyzet egy apró zátony felügyelete miatt. A kínai vezetés – hogy alátámassza a területen igencsak aktívan és agresszíven fellépő parti őrség tevékenységét – folyamatosan olyan jogszabályokat hoz, amivel a saját szempontjai alapján indokolható az aránytalan erőfitogtatás.

Ezzel a tengerrel határos országok nem értenek egyet, különösen a Fülöp-szigetekkel durvult el a helyzet egy apró zátony felügyelete miatt. A kínai vezetés – hogy alátámassza a területen igencsak aktívan és agresszíven fellépő parti őrség tevékenységét – folyamatosan A repertoár része ezen felül a gazdasági kényszer alkalmazása, ezt szintén beveti Kína, jelenleg Japánnal szemben alkalmazzák mindezt látványosan. A két hatalom között egy Tajvannal kapcsolatos kijelentés miatt növekedett meg a feszültség, Takaicsi Szanae miniszterelnök ugyanis a beiktatását követően nem sokkal azt mondta, hogy Tokió beavatkozna, amennyiben a szigetet Kína megtámadná. A mondatot a politikus nem vonta vissza, de azóta is rendkívül óvatosan kezelik a témát a japán fővárosban, ellenben Pekingben valósággal vérszemet kaptak és fordult a kocka: egyértelműen a saját érdekeik érvényesítésére használják ki a helyzetet.

A mondatot a politikus nem vonta vissza, de azóta is rendkívül óvatosan kezelik a témát a japán fővárosban, ellenben Pekingben valósággal vérszemet kaptak és fordult a kocka: Az információs hadviselést régóta alkalmazzák, így igyekeznek negatív híreket kelteni, álinformációkkal összezavarni a riválisaikat. Jellemző példa erre, hogy Tajvanban a választásokat megelőző időszakban megnövekedett azoknak a politikai jellegű álhíreknek a száma, amelyek Pekingből eredtek. Ezzel igyekeznek a saját szerepüket ideálisnak beállítani, és rossz képet kialakítani a számukra kedvezőtlen aktorokról.

A hibrid hadviselés része a kibertámadások felpörgetése egyaránt, ezen keresztül kritikus rendszereket támadnak, hogy kitapasztalják azok gyenge pontjait, és adott esetben teljes összeomlasztással lépjenek fel.

Japan confirms that China Coast Guard vessels have begun escorting Chinese public vessels and made unilateral claims to the waters around Yonaguni Island while navigating the area, moves which a Japanese spokesperson calls https://t.co/BN1GslSEGE — AMTI (@AsiaMTI) June 30, 2026

A jelentés egyik legfontosabb része, amely szerint

az Egyesült Államok korábban „félresikerült” stratégiát alkalmazott, de a paradigmaváltással a probléma kiküszöbölhető.

Paparo admirális szemlélete abból a szempontból is érdekességet jelent, hogy a jelenlegi amerikai döntéshozók az elmúlt időszakban kifejezetten békülékeny hangnemet ütöttek meg Pekinggel. Példa erre Donald Trump amerikai elnök látogatása a kínai fővárosban, amikor szóba került Tajvan helyzete, de szemérmesen kerülte a témát. Washington igyekszik a nem érzékeny területeken bővíteni az együttműködéseket Kínával, miközben fellépne a technológiai lopás vagy a drogkereskedelem ellen. A parancsnok ugyanakkor nem kívánt látványosan szembe fordulni a Fehér Ház álláspontjával, ezért kiemelte, hogy mindez igazodik Elbridge Colby, a védelmi politikapolitikáért felelős államtitkár politikájához.

Elbridge Colby, a nominee for a top position at the Pentagon, says Taiwan spends too little on defense, urging Taipei to spend at least 10% of GDP on security. pic.twitter.com/shc2ekIt06 https://t.co/shc2ekIt06 — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) March 5, 2025

Paparo úgy fogalmazott, hogy a terv korlátozza Kína terjeszkedését már az első szigetláncnál:

Megközelítésünk a tagadáson alapuló elrettentésre épül, aktívan megakadályozva az ellenfeleket céljaik elérésében erős és csendes magabiztossággal, az információs műveleteket kritikus harctéri területként integrálva, és műveleti fölényt demonstrálva egy hiteles, harcra kész, a szövetségesekkel és partnerekkel összehangolt erővel

– zárta az admirális.

Az jelentés az eddigieknél jóval harciasabb megközelítést alkalmaz, átfogó stratégiát alkotva az indo-csendes-óceáni térségben, miközben a politikai elit óvatos konszenzusra törekszik. A USINDOPACOM vezetője igyekezett a kényes politikai bombákat elkerülni azzal, hogy sokkal inkább a védelmi szempontokra helyezte a hangsúlyt, ezzel nem direkten szembe fordulni Washington álláspontjával. Apró érdekesség, hogy Paparo a nyilvánosságra került részletek alapján nem említette az AUKUS-t, az együttműködés egy másik szereplőjéről itt írtunk részletesebben:

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