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Letaglózó csapást mértek az ukránok: egyszerre több vadászgépet is veszhetett Moszkva
Globál

Letaglózó csapást mértek az ukránok: egyszerre több vadászgépet is veszhetett Moszkva

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Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) jelentése szerint drónokkal hajtottak végre nagyszabású támadást.

A beszámoló szerint elsősorban a Krímen található célpontokat támadtak július 3-ra virradóra. A félszigeten található légibázisok hangárjait vették célba a szaki támaszponton. A jelentés szerint összesen hét alkalommal sikerrel jártak, az épületekben tárolt Szu-30, Szu-30SzM és Szu-24-es vadászgépek és frontvonalbeli bombázók pedig megsemmisültek. Az SZBU állítása szerint legalább hét katonai repülőgépet érintett az akció.

Nem álltak meg itt, a Hvardijszkei katonai légibázison két épületet vettek célba, ahol a Sahed-drónokhoz szükséges felszerelést tárolták.

A támadás illeszkedik abba a trendbe, hogy az ukránok egyre hevesebben támadják a Krímet, mivel szeretnék elérni, hogy az oroszok ne tudják a területet a céljaikra használni.

Rendszeresen támadják a logisztikai útvonalakat és a katonai támaszpontokat is. A művelet sikerességét jelzi, hogy a félszigeten a polgári lakosság számára időszakosan fel kel függeszteni az üzemanyagtöltés lehetőségét. A mostani támadással a Herszon és Zaporizzsja megyében harcoló orosz alakulatok támogató hátországát akarták gyengíteni, mivel a célba vett támaszpontokról gyakran indítanak légitámadásokat a frontvonalon.

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