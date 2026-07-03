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Magyarország és Szerbia tovább erősíti a belügyi együttműködést

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Pósfai Gábor belügyminiszter Belgrádban tárgyalt Ivica Dačić szerb miniszterelnök-helyettessel és belügyminiszterrel. A kétnapos egyeztetésen a felek áttekintették a térség biztonsági helyzetét, különös tekintettel a nyugat-balkáni migrációs útvonalra, valamint a két ország közötti belügyi együttműködés további erősítéséről is egyeztettek - írja a politikus a Facebookon.

A megbeszéléseken kiemelt téma volt a határbiztonság, a szervezett bűnözés, az embercsempész-hálózatok és más határon átnyúló bűncselekmények elleni közös fellépés. A találkozó megerősítette a két ország közötti szoros szakmai együttműködést és a kölcsönös bizalmat.

Ivica Dačić ismertette, hogy a szerb belügyminisztérium napi szinten dolgozik az illegális határátlépések visszaszorításán és a bűnszervezetek felszámolásán. A felek egyetértettek abban, hogy a migrációs nyomás csökkentése és az embercsempész-hálózatok elleni hatékony fellépés továbbra is kiemelt feladat.

A tárgyalásokon szó esett a határátkelőhelyek forgalmának gyorsításáról is.

A két ország a meglévő kétoldalú megállapodások rugalmas alkalmazásával, valamint technológiai fejlesztések és korszerű ellenőrzési megoldások bevezetésével kívánja csökkenteni a várakozási időket.

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Pósfai Gábor szerint a folyamatosan változó biztonsági környezetben elengedhetetlen a gyors információcsere, az összehangolt rendészeti intézkedések és a folyamatos operatív együttműködés. A belügyminiszter írta: Magyarország és Szerbia közös érdeke az állampolgárok biztonságának megőrzése, a határok védelme és a térség stabilitásának fenntartása.

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