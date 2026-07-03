Magyarország és Szerbia tovább erősíti a belügyi együttműködést
A megbeszéléseken kiemelt téma volt a határbiztonság, a szervezett bűnözés, az embercsempész-hálózatok és más határon átnyúló bűncselekmények elleni közös fellépés. A találkozó megerősítette a két ország közötti szoros szakmai együttműködést és a kölcsönös bizalmat.
Ivica Dačić ismertette, hogy a szerb belügyminisztérium napi szinten dolgozik az illegális határátlépések visszaszorításán és a bűnszervezetek felszámolásán. A felek egyetértettek abban, hogy a migrációs nyomás csökkentése és az embercsempész-hálózatok elleni hatékony fellépés továbbra is kiemelt feladat.
A tárgyalásokon szó esett a határátkelőhelyek forgalmának gyorsításáról is.
A két ország a meglévő kétoldalú megállapodások rugalmas alkalmazásával, valamint technológiai fejlesztések és korszerű ellenőrzési megoldások bevezetésével kívánja csökkenteni a várakozási időket.
Pósfai Gábor szerint a folyamatosan változó biztonsági környezetben elengedhetetlen a gyors információcsere, az összehangolt rendészeti intézkedések és a folyamatos operatív együttműködés. A belügyminiszter írta: Magyarország és Szerbia közös érdeke az állampolgárok biztonságának megőrzése, a határok védelme és a térség stabilitásának fenntartása.
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