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Merz keményen üzent: ez a legnagyobb erőfeszítés amit valaha is tettünk a védelmi képességeink megerősítése érdekében
Globál

Merz keményen üzent: ez a legnagyobb erőfeszítés amit valaha is tettünk a védelmi képességeink megerősítése érdekében

MTI
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Friedrich Merz német kancellár pénteken bejelentette, hogy Németország négy éven belül megduplázza védelmi kiadásait, és már 2029-re eléri a NATO hágai csúcsán kitűzött 3,5 százalékos GDP-arányos ráfordítási célt – jóval a 2035-ös határidő előtt. A kancellár ezzel reagált Donald Trump amerikai elnök bírálatára, aki "nevetségesnek" nevezte a német védelmi költségvetés szintjét. A balti államok vezetőivel tartott berlini sajtótájékoztatón Gitanas Nauseda litván elnök azt is bejelentette, hogy Litvánia alkotmánymódosítással tenné lehetővé nukleáris fegyverek állomásoztatását az országban, ezzel hozzájárulva a nyugati nukleáris elrettentéshez Oroszországgal szemben.

Németországnak nem kell megkerülnie azt a kérdést hogy jelenleg mennyit költ honvédelemre mivel arra készül, hogy négy éven belül megduplázza a védelmi kiadásait - jelentette ki Friedrich Merz német kancellár pénteken Berlinben, a balti államok vezetővel folytatott tárgyalásait követő sajtótájékoztatón.

Ez a legnagyobb erőfeszítés amit valaha is tettünk a védelmi képességeink megerősítése érdekében

- válaszolta Merz amikor Donald Trump amerikai elnök kijelentéséről kérdezték, amelyben "nevetségesnek" minősítette a német védelmi kiadások jelenlegi szintjét.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán, a jövő heti ankarai NATO-csúcstalálkozóra utalva bírálta a NATO-tagállamok, köztük Németország szerinte alacsony védelmi kiadásait. Trump szerint ennek mértéke 2014 és 2025 között jóval alacsonyabb volt, mint az Egyesült Államoké, vagy más NATO-tagállamoké.

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Amint a szövetségeseink, mi is nagyon komolyan vesszük az orosz fenyegetést és fegyverkezünk. Így már 2029-re, tehát jóval a megállapodásban rögzített határidő előtt elérjük a Hágában kitűzött, 3,5 százalékos ráfordítási értéket

- hangsúlyozta a német kancellár a bruttó hazai termékhez viszonyított, vagyis GDP-arányos védelmi kiadásokra utalva.

Gitanas Nauseda litván elnök a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy országa részt kíván vállalni az Oroszország ellen irányuló nyugati nukleáris elrettentésből, és Litvánia is lehetővé tenné, hogy nukleáris fegyverek állomásozzanak az országban. Elmondta, hogy a néhány napja benyújtott alkotmánymódosítási javaslat lehetővé tenné az erre vonatkozó korlátozás feloldását, hozzátéve, hogy az alkotmánymódosítási folyamat elindításához és a későbbi megszavazásához szükséges szövegtervezet már pénteken el is készült a litván parlamentben.

A tavalyi, hágai NATO-csúcson született megállapodás értelmében a NATO-tagállamoknak 2035-re a jelenlegi 2 százalékról 3,5 százalékra kell emelniük GDP-arányos védelmi kiadásaikat.

Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

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