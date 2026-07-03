Valaki elképesztő összeggel fogadott a Polymarketen Putyin eltűnésére – titkos információk állhatnak a háttérben?

Egy ismeretlen Polymarket-felhasználó több mint 400 ezer dollárt (123,5 millió forintot) tett fel arra, hogy Vlagyimir Putyin 2026 végére már nem lesz Oroszország elnöke – számolt be az NBC News.
A ZnotluvuiSamez nevű, ukrán zászlós profilképet használó fogadó eddig főként Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos piacokon játszott, de messze a legnagyobb pozíciója a Putyin távozására kötött, 409 ezer dollár értékű „igen” fogadás.
A piac egyelőre mindössze 12 százalékos esélyt áraz erre, miközben Putyin következő választása csak 2030-ban lenne esedékes.
A fogadás azért keltett különös figyelmet, mert az eredmény bekövetkezése esetén a felhasználó akár 2,5 millió dollárt is nyerhetne. Ugyanez a felhasználó 61 ezer dollárt tett arra is, hogy Ukrajna az év végéig visszafoglalja a Krímet, amit a Polymarket szintén csak 12 százalék körüli valószínűségre áraz. A felhasználó állítólag csak áprilisban csatlakozott a platformhoz, az X-fiókja pedig üres, ami tovább erősíti a találgatásokat arról, hogy pusztán kockázatos spekulációról vagy valamilyen nem nyilvános információra építő fogadásról van-e szó.
A Polymarketet az elmúlt hónapokban több gyanús vagy vitatott geopolitikai fogadás miatt is vizsgálták. Az amerikai igazságügyi minisztérium
áprilisban egy amerikai katonát vádolt meg azzal, hogy minősített információkat használt fel, és több mint 400 ezer dollárt nyert a Nicolás Maduro venezuelai vezető elfogásához kapcsolódó Polymarket-fogadásokon.
Az iráni háború körül is komoly aggályok merültek fel: a CBS/60 Minutes szerint gyanús számlák 2,4 millió dollárt nyertek iráni háborús fogadásokon, 98 százalékos találati aránnyal, míg a Fortune arról írt, hogy a platform később bocsánatot kért, amiért olyan piacot is engedett, amelyen Irán felett lelőtt amerikai pilóták sorsára lehetett fogadni.
Az említett ügyek miatt az amerikai árupiaci felügyelet, a CFTC júniusban új szabályozási javaslatot tett közzé az eseményalapú fogadási piacokra, külön figyelmet fordítva azokra a szerződésekre, amelyek háborúhoz, terrorizmushoz vagy merényletekhez kapcsolódhatnak. A javaslat hátterében éppen az a félelem áll, hogy az ilyen piacok nemcsak etikailag problémásak, hanem manipulálhatók is, illetve lehetőséget adhatnak bennfentes vagy akár minősített információk pénzzé tételére.
Címlapkép forrása: Kremlin Press Office/Anadolu Agency via Getty Images
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