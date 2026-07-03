Gondolt egyet Medvegyev, és újabb NATO-tagországot fenyegetett meg atomcsapással
Finnország is felkerült az orosz nukleáris fegyverek lehetséges célpontjai közé, miután feloldották azt a jogszabályi rendelkezést, amely alapján eddig tilos volt nukleáris fegyvereket bevinni az ország területére - közölte csütörtökön Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese az X-en.
Valósággal letarolják az oroszokat a drónok, új célpontot jelölt meg Moszkva - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken
A folyamatos ukrán dróntámadások következtében a Krím-félszigeten az áram- és üzemanyag ellátás után a víz is akadozni kezdett. Moszkvában folyamatosan ütik az elektronikus hálózatot Kijev fegyverei, ugyanakkor az ukránoknál is akad gond: továbbra is alacsonyak a készletek légvédelmi rakétákból. Oroszosz jelentések szerint folyik a harc a donyecki Liman elfoglalásáért, a településen húzódik az egyik utoló védvonal a kulcsfontosságú erődváros, Szlavjanszk előtt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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"Moszkva el fog esni" – Üzent a kárpátaljai ukrán parancsnok a kétnapos akció után
Egy tucat alállomást támadtak az ukrán drónok.
Lép a kormány az egészségügyi várólisták ügyében, itt a határidő
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Lépett a kormány a titkosszolgálati iratok ügyében
Újabb határozat jelent meg.
Újabb döntés jött a kekvákról: kiderül, kihez kerülnek az egyetemi alapítványok
Megjelent a friss Magyar Közlöny.
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Térképet mutatott a Fővárosi Vízművek.
Nagyon aggódik Ukrajna, sürgős kérésük van az őket támogatóktól: azonnali segítség kell
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