Váratlanul engedett Magyarország egy pontban Ukrajnának, de ez még nem jelent áttörést

A hatodik fejezetcsoport az első abból az öt még nyitott tárgyalási fejezetcsoportból, amelyek elindítását Magyarország június 23-án megakadályozta. Budapest ekkor még nem járult hozzá ahhoz, hogy az Európai Unió megküldje azokat a hivatalos leveleket Kijevnek és Kisinyovnak, amelyek elindítanák a csatlakozási folyamat következő szakaszait.
Ez a hatodik fejezetcsoport a közös kül- és biztonságpolitikát, a kereskedelempolitikát, valamint a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokat foglalja magában. A hivatalos levél kiküldése ugyanakkor önmagában
még nem jelenti a tárgyalások megkezdését, ez mindössze az első eljárási lépésnek tekinthető.
Kijev és Kisinyov először ismerteti majd a saját álláspontját, ezt követően pedig az Európai Bizottság elkészíti a közös tárgyalási álláspontok tervezetét, amelynek elfogadásához az összes tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges. Amennyiben a további eljárási lépések a terveknek megfelelően alakulnak, a hatodik fejezetcsoportot várhatóan július 14-én, az európai ügyekért felelős uniós miniszterek tanácskozásán nyitják meg hivatalosan.
Budapest ugyanakkor továbbra is ellenzi a fennmaradó négy fejezetcsoport eljárásainak megindítását. Emiatt egyre valószínűtlenebb, hogy teljesül Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérése, aki mind az öt hátralévő fejezetcsoport júliusi megnyitását szorgalmazta. Eddig kizárólag az első, az alapvető kérdéseket – köztük a jogállamiságot és az alapvető jogokat – érintő fejezetcsoportot sikerült hivatalosan megnyitni.
Brüsszelben sincs teljes egyetértés abban, hogy egyszerre nyissák-e meg az összes még hátralévő fejezetcsoportot.
Egyre több tagállam részesíti előnyben a fokozatos tárgyalási folyamatot a gyorsított eljárással szemben, a lépésről lépésre történő haladást támogató országok közé tartozik például Lengyelország is.
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