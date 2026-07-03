POR
Portugália 2 1 Horvátország
CRO
 Vége
32-es főtábla
SUI
Svájc 2 0 Algéria
ALG
 Vége
32-es főtábla
AUS
Ausztrália Egyiptom
EGY
 Ma 20:00
32-es főtábla
ARG
Argentína Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Szombat 00:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Váratlanul engedett Magyarország egy pontban Ukrajnának, de ez még nem jelent áttörést
Globál

Váratlanul engedett Magyarország egy pontban Ukrajnának, de ez még nem jelent áttörést

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyarország hozzájárult ahhoz, hogy megnyissák Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásainak hatodik, a külkapcsolatokat érintő fejezetcsoportját – számoltak be a lengyel források.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

A hatodik fejezetcsoport az első abból az öt még nyitott tárgyalási fejezetcsoportból, amelyek elindítását Magyarország június 23-án megakadályozta. Budapest ekkor még nem járult hozzá ahhoz, hogy az Európai Unió megküldje azokat a hivatalos leveleket Kijevnek és Kisinyovnak, amelyek elindítanák a csatlakozási folyamat következő szakaszait.

Ez a hatodik fejezetcsoport a közös kül- és biztonságpolitikát, a kereskedelempolitikát, valamint a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokat foglalja magában. A hivatalos levél kiküldése ugyanakkor önmagában

még nem jelenti a tárgyalások megkezdését, ez mindössze az első eljárási lépésnek tekinthető.

Kijev és Kisinyov először ismerteti majd a saját álláspontját, ezt követően pedig az Európai Bizottság elkészíti a közös tárgyalási álláspontok tervezetét, amelynek elfogadásához az összes tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges. Amennyiben a további eljárási lépések a terveknek megfelelően alakulnak, a hatodik fejezetcsoportot várhatóan július 14-én, az európai ügyekért felelős uniós miniszterek tanácskozásán nyitják meg hivatalosan.

Még több Globál

Valósággal letarolják az oroszokat a drónok, új célpontot jelölt meg Moszkva - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Letaglózó csapást mértek az ukránok: egyszerre több vadászgépet is veszhetett Moszkva

Valaki elképesztő összeggel fogadott a Polymarketen Putyin eltűnésére – titkos információk állhatnak a háttérben?

Budapest ugyanakkor továbbra is ellenzi a fennmaradó négy fejezetcsoport eljárásainak megindítását. Emiatt egyre valószínűtlenebb, hogy teljesül Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérése, aki mind az öt hátralévő fejezetcsoport júliusi megnyitását szorgalmazta. Eddig kizárólag az első, az alapvető kérdéseket – köztük a jogállamiságot és az alapvető jogokat – érintő fejezetcsoportot sikerült hivatalosan megnyitni.

Brüsszelben sincs teljes egyetértés abban, hogy egyszerre nyissák-e meg az összes még hátralévő fejezetcsoportot.

Egyre több tagállam részesíti előnyben a fokozatos tárgyalási folyamatot a gyorsított eljárással szemben, a lépésről lépésre történő haladást támogató országok közé tartozik például Lengyelország is.

Kapcsolódó cikkünk

Valósággal letarolják az oroszokat a drónok, új célpontot jelölt meg Moszkva - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Címlapkép forrása: Niall Carson/PA Images via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kész, ennyi volt: eltűnik a népszerű boltlánc Magyarországról
Kiszivárgott dokumentum: a felszínen barátkozik, a színfalak mögött gőzerővel készül a háborúra Amerika
Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility