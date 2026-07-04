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Az ukránok szerint nem igaz, hogy orosz kézre került a kulcsfontosságú erődváros
Globál

Az ukránok szerint nem igaz, hogy orosz kézre került a kulcsfontosságú erődváros

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Az ukrán vezérkar szombaton cáfolta azokat az orosz állításokat, amelyek szerint a moszkvai erők elfoglalták a kelet-ukrajnai Kosztyantinyivka kulcsfontosságú városát.

Cáfoljuk ezt, ezek újabb valótlan állítások

– közölte a vezérkar egyik illetékese.

Az orosz fél korábban azt állította, hogy csapatai ellenőrzésük alá vonták a stratégiai jelentőségű települést, az ukrán hadvezetés szerint azonban ez nem felel meg a valóságnak.

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