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Bejelentették az oroszok: elfoglalták az egyik legfontosabb erődvárost – Nagy bajban Ukrajna?
Globál

Bejelentették az oroszok: elfoglalták az egyik legfontosabb erődvárost – Nagy bajban Ukrajna?

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Az orosz hadvezetés pénteken arról tájékoztatta Vlagyimir Putyin elnököt, hogy az orosz csapatok elfoglalták a Donyeck megyei Kosztyantinyivkát, az egyik legfontosabb ukrán erődvárost – írja a Reuters.

A parancsnokságot felkereső és a katonai jelentéseket fogadó orosz elnök fontos stratégiai eredménynek nevezte a város bevételét.

Mindannyian tudjuk, hogy ez a város a Donbasz kulcsfontosságú szállítási és nagy ipari központja

– mondta Putyin.

Az orosz védelmi minisztérium a Telegram-csatornáján olyan felvételeket tett közzé, amelyeken orosz katonák a nemzeti lobogóval pózolnak a romos épületek előtt.

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Ukrajna egyelőre nem reagált az orosz bejelentésre.

Valerij Geraszimov vezérkari főnök beszámolója szerint a déli hadseregcsoport jelenleg is offenzívát folytat a teljes donyecki régió ellenőrzésének megszerzéséért.

A csapatok felszabadították Kosztyantinyivkát, amely a szlovjanszk–kramatorszk–kosztyantinyivkai megerősített védelmi vonal egyik kulcsfontosságú bástyája volt

– mondta Geraszimov.

A háború előtt mintegy 78 ezer lakosú városért 2025 vége óta folytak a harcok, amikor az orosz katonák elkezdtek beszivárogni a városba. A több mint 1000 kilométer hosszú frontvonalon ez volt az orosz hadsereg fő célpontja.

Kosztyantinivka volt az egyik utolsó akadály a kijevi ellenőrzés alatt álló Kramatorszk és Szlovjanszk felé vezető úton, amelyeknek az elfoglalása a Kreml fő célja Donyec-medencében.

Vlagyimir Putyin azt is elmondta, hogy az orosz erőknek ki kell terjeszteniük a biztonsági zónák határait az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú, elsősorban az orosz olajipart célzó támadásai miatt.

Jevgenyij Nyikiforov, az északi csapatok parancsnoka elismerte, hogy egyelőre nem tudták teljes mértékben elhárítani a hazai üzemanyag-ellátásban is fennakadásokat okozó ukrán dróncsapásokat. Az államfő szerint minél több ilyen támadást indít az ellenfél, annál szélesebb ütközőzónát kell létrehozni a szomszédos területeken.

Noha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és más kijevi tisztségviselők szerint az orosz előrenyomulás az év eleje óta jelentősen lelassult, sőt az ukrán csapatoknak több területet is sikerült visszafoglalniuk, Putyin ezt csupán dezinformációs kampánynak minősítette. Zelenszkij az előző hónapban nyílt levélben kezdeményezett közvetlen találkozót, amelyet az orosz államfő elutasított.

Bár az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások az iráni konfliktus kiéleződése miatt megakadtak, mind Moszkva, mind Kijev megerősítette, hogy hamarosan a térségbe várják a két amerikai főtárgyalót, Steve Witkoffot és Jared Kushnert.

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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