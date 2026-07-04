Szentpétervárt sorozták éjjel az ukrán drónok
Az orosz hatóságok szombati tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán nagyszabású ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és a környező Leningrádi területet. A beszámolók alapján a csapások egy jelentős olajexportot bonyolító balti-tengeri kikötőt is érintettek.
Az ukránok szerint nem igaz, hogy orosz kézre került a kulcsfontosságú erődváros
Az ukrán vezérkar szombaton cáfolta azokat az orosz állításokat, amelyek szerint a moszkvai erők elfoglalták a kelet-ukrajnai Kosztyantinyivka kulcsfontosságú városát.
Cáfolják az ukránok, hogy elesett a fontos erődváros, Európa már az összecsapásra készül – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
A pénteki hírek szerint Lengyelország már a közvetlen orosz provokáció lehetőségére készül a következő hónapokban, a jelentések szerint Moszkva ilyen lépésekkel akarja elrettentetni Ukrajna nemzetközi támogatóit. Közben a fronton alig mozdulnak az álláspontok: Kijev elsősorban drónokkal igyekszik kellemetlenkedni, ami gyakran sikerül is például a Krímben.
Szombat reggelre pedig az orosz hadsereg bejelentette, hogy elfoglalta a fél éve ostromlott erődvárost, Kosztyantinyivkát, mely stratégiai jelentőségű. Kérdés, ez
hogyan befolyásolhatja a háború további alakulását, illetve milyen válaszlépéseket válthat ki Ukrajnától.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentették az oroszok: elfoglalták az egyik legfontosabb erődvárost – Nagy bajban Ukrajna?
Moszkva szerint már az övék Kosztyantinivka, Ukrajna még nem reagált.
Íme 10 pénzügyi csapda, amibe tilos belesétálni nyaraláskor - Nagyot bukhat, aki nem figyel
Hogyan fizessünk külföldön?
Az ír parlamentig jutott egy sebességmérő kamera ügye
Extrém sok bírságot "osztott ki"
Beszállt a Decathlon a méregdrága kerékpárokat gyártó cégbe
A sportóriás mellett a kínaiak is fantáziát láttak a cégben.
Belső feszültségek miatt állt le a szuper-vadászgép projekt, komoly veszélybe került a katonai együttműködés
Az Airbus vezére nem optimista.
Újabb pozícióját vesztette el Guller Zoltán
Most az MTÜ-ből tette ki Kapitány István.
Kritikus helyzet az Egyesült Államok legfontosabb adatközponti régiójában: elképesztő magasságokba szökött az áram ára
Szövetségi szintű riasztás van.
Hegedűs Zsolt feljelentést tesz a MedCenter-ügyben
Régóta húzódik.
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Ezzel a trükkel akkor is 65 évesen nyugdíjba vonulhatsz, ha emelik a korhatárt
Egészségesebbek vagyunk, tovább élünk, a társadalmunk pedig rohamosan öregszik. Emiatt az állami felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek Európa-szerte óriási nyomás alatt állnak, és ez alól Mag
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Repedések az AI-sztoriban? Figyelmeztetés jött a chipgyártóktól
Sok mindenről mesélnek a számok.
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Ketyeg az óra: 200–300 milliárdos számviteli veszteség fenyegeti a bankszektort
A bankok szerint sürgős döntésre lenne szükség.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!