Cáfolják az ukránok, hogy elesett a fontos erődváros, Európa már az összecsapásra készül – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

A pénteki hírek szerint Lengyelország már a közvetlen orosz provokáció lehetőségére készül a következő hónapokban, a jelentések szerint Moszkva ilyen lépésekkel akarja elrettentetni Ukrajna nemzetközi támogatóit. Közben a fronton alig mozdulnak az álláspontok: Kijev elsősorban drónokkal igyekszik kellemetlenkedni, ami gyakran sikerül is például a Krímben.

Szombat reggelre pedig az orosz hadsereg bejelentette, hogy elfoglalta a fél éve ostromlott erődvárost, Kosztyantinyivkát, mely stratégiai jelentőségű. Kérdés, ez

hogyan befolyásolhatja a háború további alakulását, illetve milyen válaszlépéseket válthat ki Ukrajnától.

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