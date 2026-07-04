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Cáfolják az ukránok, hogy elesett a fontos erődváros, Európa már az összecsapásra készül – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Globál

Cáfolják az ukránok, hogy elesett a fontos erődváros, Európa már az összecsapásra készül – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

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Továbbra is alig mozdul az ukrán front, miközben Kijev dróntámadásokkal igyekszik kellemetlenkedni Orosországnak. Az európai NATO-tagállamok közben orosz provokációtól tartanak, míg az oroszok bejelentették, hogy elfoglalták az egyik legnagyobb erődvárost, Kosztyantinyivkát.
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Szentpétervárt sorozták éjjel az ukrán drónok

Az orosz hatóságok szombati tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán nagyszabású ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és a környező Leningrádi területet. A beszámolók alapján a csapások egy jelentős olajexportot bonyolító balti-tengeri kikötőt is érintettek.

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Szentpétervárt sorozták éjjel az ukrán drónok
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Az ukránok szerint nem igaz, hogy orosz kézre került a kulcsfontosságú erődváros

Az ukrán vezérkar szombaton cáfolta azokat az orosz állításokat, amelyek szerint a moszkvai erők elfoglalták a kelet-ukrajnai Kosztyantinyivka kulcsfontosságú városát.

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Az ukránok szerint nem igaz, hogy orosz kézre került a kulcsfontosságú erődváros
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Cáfolják az ukránok, hogy elesett a fontos erődváros, Európa már az összecsapásra készül – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

A pénteki hírek szerint Lengyelország már a közvetlen orosz provokáció lehetőségére készül a következő hónapokban, a jelentések szerint Moszkva ilyen lépésekkel akarja elrettentetni Ukrajna nemzetközi támogatóit. Közben a fronton alig mozdulnak az álláspontok: Kijev elsősorban drónokkal igyekszik kellemetlenkedni, ami gyakran sikerül is például a Krímben.

Szombat reggelre pedig az orosz hadsereg bejelentette, hogy elfoglalta a fél éve ostromlott erődvárost, Kosztyantinyivkát, mely stratégiai jelentőségű. Kérdés, ez

hogyan befolyásolhatja a háború további alakulását, illetve milyen válaszlépéseket válthat ki Ukrajnától.

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