Kitörtek a harcok a lázadók és a kormányerők között az afrikai országban

Az Azawadi Felszabadítási Front (FLA) nevű lázadócsoport szombaton bejelentette, hogy támadást indított egy, Mali északi részén lévő város ellen, ahol a kormányerők mellett orosz félkatonai egységek is állomásoznak. A mali hadsereg megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy öt, támadás alatt álló városról tudnak.

Elmaouloud Ramadane, a főként tuaregekből álló FLA szóivője a sajtóval azt közölte, egységeik a reggeli órákban indítottak műveletet a Kidal régióban lévő Anefis ellen.

A Reuters hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt közölte, hogy Mali a térség másik két településén fegyverropogást lehet hallani és robbanásokat is jelentettek. Az Anefistől 240 kilométerre délre található Gao városában élő tisztségviselő azt mondta, feltehetően rakétatámadás ért egy környékbeli katonai támaszpontot.

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