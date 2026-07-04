Kitörtek a harcok a lázadók és a kormányerők között az afrikai országban

Elmaouloud Ramadane, a főként tuaregekből álló FLA szóivője a sajtóval azt közölte, egységeik a reggeli órákban indítottak műveletet a Kidal régióban lévő Anefis ellen.
A Reuters hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt közölte, hogy Mali a térség másik két településén fegyverropogást lehet hallani és robbanásokat is jelentettek. Az Anefistől 240 kilométerre délre található Gao városában élő tisztségviselő azt mondta, feltehetően rakétatámadás ért egy környékbeli katonai támaszpontot.
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