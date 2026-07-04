Különleges elbánást kaphat Kína a világ egyik legfontosabb olajútvonalán

Abdolrezá Rahmáni Fazli a pekingi Világbéke Fórumon úgy fogalmazott, hogy az energiaszállítás szempontjából kulcsfontosságú tengerszoros az Egyesült Államok és Izrael négy hónapig tartó háborúját követően
immár nemzetbiztonsági kérdéssé vált.
Ennek megfelelően Ománnal együttműködve új megállapodásokat készítenek elő a Hormuzi-szorosra vonatkozóan. A diplomata kiemelte, hogy Kínával szemben mindenképpen különleges elbánást fognak alkalmazni, mert Kína baráti ország, arról azonban nem szolgált részletekkel, hogy pontosan mit takarnak majd a kedvezmények.
A szoros jövőbeli igazgatása az egyik legvitatottabb kérdés a konfliktus végleges lezárását célzó tárgyalásokon. Irán gyakorlatilag lezárta a vízi utat, amikor február végén megkezdődtek az amerikai és izraeli légicsapások, a forgalom pedig csak a múlt hónapban aláírt ideiglenes békemegállapodás óta indult újra. A nehézségeket jól jelzi, hogy péntek és szombat között legalább nyolc olyan hajó fordult vissza, amely a Perzsa-öbölből az ománi partok mentén próbált meg kihajózni.
Az Egyesült Államok és az Öböl-menti arab államok kitartanak amellett, hogy Irán és Omán semmilyen díjat nem szedhet a szoros használatáért.
Egyes európai országok ezzel szemben már elfogadják, hogy az áthaladó hajóknak valamilyen illetéket kell fizetniük – közölték az ügyet jól ismerő források. Az európai tárgyalópartnerek arra próbálják rávenni az iráni és ománi tisztviselőket, hogy a hajókat ne különböztessék meg a felségjelük alapján.
Kína, amely az iráni olajexport szinte teljes egészét megvásárolja, a hajóforgalom akadálytalan áramlása mellett foglalt állást. Kuo Csia-kun külügyi szóvivő szerint
a szabad hajózás biztosítása minden fél közös érdeke
Az iráni nagykövet szerint a díjak a hajók biztonságos áthaladását garantálnák, és a környezeti károk felszámolásának költségeit is fedeznék, a végrehajtás pedig nem sérti a nemzetközi tengerjog szabályait. Kína mindeddig kimaradt az iráni háborúból, mérsékletre szólított fel, és főként szövetségesén, Pakisztánon keresztül nyújtott diplomáciai támogatást, miközben magát stabilizáló erőként igyekszik feltüntetni, és megkérdőjelezi az Egyesült Államok közel-keleti vezető szerepét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Azonnal felszálltak a magyar vadászgépek: percek alatt kellett közbeavatkozniuk a határon
Riasztották a gripeneket.
Különleges elbánást kaphat Kína a világ egyik legfontosabb olajútvonalán
Vége lehet az ingyenes áthaladásnak a Hormuzi-szorosban.
Szuperparlamentarizmus vagy jövőbeli aknamező? – Válságot is okozhat az Alaptörvény mostani formája
Hosszútávon visszatérhet a régi, problematikus működés.
Zelenszkij odaszúrt Putyinnak: ha tényleg elfoglalták a várost, találkozzunk ott
Ukrajna tagadja a bejelentést.
Újabb restitúciós ügy: most egy Van Gogh-festmény miatt kell magyarázkodnia a neves francia múzeumnak
Egy hajdani berlini gyűjtő unokája kéri vissza a művet.
Radikálisan átírják a milliárdos állami ingatlanbeszerzések szabályait
Cél az energiahatékonyabb működés.
Megjelent a kormány energiaterve: dinamikus tarifák, bürokráciacsökkentés és szélerőművek
Alapjaiban szabnák át a szektort.
Történelmi bővülés után újabb nagy lépésre készül a Semmelweis Egyetem
Merkely Béla üzent a most végzett orvosoknak.
"A piac mindig meg fog szívatni" - Zsiday Viktor a befektetés legfontosabb szabályairól
"Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint a hülye, és bukjanak el pénzt, hogy megtanulják, hogyan kell befektetni."... The post "A p
Ezzel a trükkel akkor is 65 évesen nyugdíjba vonulhatsz, ha emelik a korhatárt
Egészségesebbek vagyunk, tovább élünk, a társadalmunk pedig rohamosan öregszik. Emiatt az állami felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek Európa-szerte óriási nyomás alatt állnak, és ez alól Mag
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?
Mérlegen a hollywoodi fordulatokban bővelkedő eredettörténet.
Repedések az AI-sztoriban? Figyelmeztetés jött a chipgyártóktól
Sok mindenről mesélnek a számok.
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!