Különleges elbánást kaphat Kína a világ egyik legfontosabb olajútvonalán

Abdolrezá Rahmáni Fazli a pekingi Világbéke Fórumon úgy fogalmazott, hogy az energiaszállítás szempontjából kulcsfontosságú tengerszoros az Egyesült Államok és Izrael négy hónapig tartó háborúját követően

immár nemzetbiztonsági kérdéssé vált.

Ennek megfelelően Ománnal együttműködve új megállapodásokat készítenek elő a Hormuzi-szorosra vonatkozóan. A diplomata kiemelte, hogy Kínával szemben mindenképpen különleges elbánást fognak alkalmazni, mert Kína baráti ország, arról azonban nem szolgált részletekkel, hogy pontosan mit takarnak majd a kedvezmények.

A szoros jövőbeli igazgatása az egyik legvitatottabb kérdés a konfliktus végleges lezárását célzó tárgyalásokon. Irán gyakorlatilag lezárta a vízi utat, amikor február végén megkezdődtek az amerikai és izraeli légicsapások, a forgalom pedig csak a múlt hónapban aláírt ideiglenes békemegállapodás óta indult újra. A nehézségeket jól jelzi, hogy péntek és szombat között legalább nyolc olyan hajó fordult vissza, amely a Perzsa-öbölből az ománi partok mentén próbált meg kihajózni.

Az Egyesült Államok és az Öböl-menti arab államok kitartanak amellett, hogy Irán és Omán semmilyen díjat nem szedhet a szoros használatáért.

Egyes európai országok ezzel szemben már elfogadják, hogy az áthaladó hajóknak valamilyen illetéket kell fizetniük – közölték az ügyet jól ismerő források. Az európai tárgyalópartnerek arra próbálják rávenni az iráni és ománi tisztviselőket, hogy a hajókat ne különböztessék meg a felségjelük alapján.

Kína, amely az iráni olajexport szinte teljes egészét megvásárolja, a hajóforgalom akadálytalan áramlása mellett foglalt állást. Kuo Csia-kun külügyi szóvivő szerint

a szabad hajózás biztosítása minden fél közös érdeke

Az iráni nagykövet szerint a díjak a hajók biztonságos áthaladását garantálnák, és a környezeti károk felszámolásának költségeit is fedeznék, a végrehajtás pedig nem sérti a nemzetközi tengerjog szabályait. Kína mindeddig kimaradt az iráni háborúból, mérsékletre szólított fel, és főként szövetségesén, Pakisztánon keresztül nyújtott diplomáciai támogatást, miközben magát stabilizáló erőként igyekszik feltüntetni, és megkérdőjelezi az Egyesült Államok közel-keleti vezető szerepét.

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