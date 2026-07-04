Lecsapott a hőkupola: pokoli hőség miatt maradnak el a július 4-ei rendezvények az Egyesült Államokban

A héten hazánkra is lecsapó hőkupola effektus ezúttal az Egyesült Államokban alakult ki, több államban is rendkívüli hőséget okozva ezzel.
Az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat (NWS) közleménye szerint pénteken
több mint 165 millió embert érintett a rendkívüli forróság.
A fővárosban, Washingtonban lemondták a függetlenség-napi felvonulást, a nemzet 250. születésnapját ünneplő Great American State Fair elnevezésű rendezvényt pedig órákra be kellett zárni, miután többen is rosszul lettek a hőség miatt. A látogatókat csak helyi idő szerint délután öt óra után engedték vissza, amikorra a körülmények már némileg javultak.
A washingtoni tűzoltóság és mentőszolgálat szóvivője arról számolt be, hogy a rekordhőség miatt számos embert kellett a helyszínen ellátni, és legalább tizenegy látogatót kórházba is szállítottak. Egy szemtanú elmesélte, hogy egy rosszul lévő középkorú nő kezét jéggel teli vödrökbe merítve próbálták hűteni a mentők kiérkezéséig.
Az elmaradt események között szerepelt a philadelphiai függetlenség-napi díszfelvonulás is, amelyet az ország egyik legnagyobb ünnepségének szántak.
A főszervező hangsúlyozta, hogy egy ekkora horderejű rendezvényt képtelenség biztonságosan lebonyolítani ilyen veszélyes hőségben. Hasonló okokból fújtak le programokat New Jersey, Pennsylvania, Maryland és egészen nyugaton Colorado államban is.
A hőség más washingtoni rendezvényekre is rányomta a bélyegét, így például a Capitolium előtti szabadtéri koncertnél is el kellett halasztani a kapunyitást. Philadelphiában és Washingtonban is 40 Celsius-fok körüli csúcsértékeket mértek, a magas páratartalom miatt ráadásul a hőérzet a 44 fokot is meghaladta, ami már a történelmi rekordok közelében jár. New Yorkban csütörtökön 38 fokot mutattak a hőmérők, ezzel a városban 2012 óta nem volt ilyen forró a levegő.
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