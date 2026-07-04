Megdöbbentő kutatás jelent meg: az ózonlyuk segíthette a jégtakaró növekedését a déli sarkvidéken

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A Princetoni Egyetem kutatója, Souvej Li és munkatársai olyan éghajlati modellezéseket végeztek, amelyek kifejezetten a sztratoszférikus ózonréteg változásait vizsgálták. Eredményeik szerint

az Antarktisz feletti ózonlyuk 1982 és 2005 között érdemben hozzájárult a Déli-óceán lehűléséhez.

A jelenség hátterében az áll, hogy az ózon fogyása lehűti az alsó sztratoszférát, ez pedig megváltoztatja a sarkvidék és a trópusok közötti hőmérséklet-különbséget.

Ez a változás módosítja az Antarktisz körül keringő erős nyugati szelek intenzitását és elhelyezkedését. Az ózonveszteség felerősíti ezeket a szeleket, és közelebb tolja őket a kontinenshez. A hatás nem korlátozódik a légkörre, hanem egészen az óceán felszínéig lehatol, és ott megváltoztatja a szél által hajtott tengervíz mozgását.

Kulcsszerepet játszik ebben az úgynevezett Ekman-szállítás, amelynek során a szél által hajtott felszíni vizet a Föld forgása eltéríti. A déli féltekén az erősödő nyugati szelek hatására a felszíni víz észak felé áramlik. A tanulmány szerint az ózonritkulás okozta szélváltozás körülbelül a déli szélesség 46. fokától délre felerősíti ezt az északi irányú mozgást, így hideg vizet szállít el az Antarktisztól, és lehűti a Déli-óceán felszínének nagy részét.

A kutatók kétlépcsősként írják le a folyamatot, amely során a hideg víz vízszintes áramlása gyors kezdeti hűlést okoz, amelyet egy lassabb, részleges felmelegedés követ. Utóbbit a függőleges keveredés és a mélyebb, viszonylag melegebb vizek feláramlása váltja ki. Ez a melegítő hatás azonban gyengébb és lassabb, mint az első szakaszban lezajló lehűlés, így évtizedes időléptékben a szél hajtotta hűlés marad a meghatározó.

A lehűlés a tengeri jég kiterjedésére is kihatott.

A modellek szerint ez hozzájárult a jégtakaró helyi növekedéséhez, például a Ross-tengeren, ami egybevág a műholdas mérések megfigyeléseivel. A hatás ugyanakkor nem egyenletes, hiszen míg egyes térségekben nő, máshol csökken a jég, és önmagában az ózonritkulás nem magyarázza a megfigyelt jégváltozások egészét.

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