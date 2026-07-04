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Mentőakciót indított a NASA: versenyt futnak az idővel egy fontos űreszköz megmentéséért
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Mentőakciót indított a NASA: versenyt futnak az idővel egy fontos űreszköz megmentéséért

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A NASA sikeresen felbocsátotta a Link nevű mentőegységet, amelynek feladata, hogy megmentse a keringési magasságából folyamatosan veszítő, 1,6 tonnás Swift űrtávcsövet. A hűtőszekrény méretű mentőeszközt az arizonai Katalyst Space Technologies építette, és a tervek szerint másfél hónap múlva dokkolhat a teleszkóphoz, majd mintegy 160 kilométerrel magasabb pályára tolja azt. A beavatkozásra azért van szükség, mert a Nap fokozott aktivitása felgyorsította a hajtómű nélküli Swift süllyedését, és beavatkozás nélkül az űrtávcső még idén megsemmisülne a légkörben - írta meg a New York Times.

A hűtőszekrény méretű mentőegység feladata, hogy befogja az 1,6 tonnás Swift űrtávcsövet, a megfelelő pályamagasságra "tolja" azt. Az eszközt az arizonai Flagstaffben működő Katalyst Space Technologies nevű kisvállalkozás építette, és jelenleg a coloradói Broomfieldben található irányítóközpontból vezérlik. Gonhi Li, a Katalyst vezérigazgatója elmondta, hogy a küldetés rendkívül jól indult.

A Link három sikertelen kísérlet után jutott fel a világűrbe, miután korábban kettőt a kedvezőtlen időjárás miatt fújtak le, a harmadikat pedig technikai hiba hiúsította meg. A start során egy átalakított Lockheed L-1011-es utasszállító repülőgép szállt fel a Csendes-óceán közepén fekvő Kvadzsalin-atollról, a törzse alatt a Northrop Grumman szárnyas Pegasus XL rakétájával. A repülőgép mintegy 12 ezer méteres magasságban oldotta ki a hordozórakétát, amelynek orrkúpjában a Link utazott.

Az irányítók fél órán belül megkapták a Link első jeleit, ami megerősítette, hogy az eszköz megfelelően működik. A napelemtáblák sikeresen kinyíltak, majd megkezdődött a rendszerek ellenőrzése, beleértve a hajtóművek első tesztindítását is. A teljes üzembe helyezés várhatóan egy hetet vesz igénybe.

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Ezt követően a Link megközelíti a Swiftet, és a tervek szerint nagyjából másfél hónap múlva kapcsolódik hozzá.

A dokkolás után két hónapon keresztül fokozatosan tolja majd feljebb az űrtávcsövet, hogy mintegy 160 kilométerrel magasabb pályára állítsa azt.

Ez a magasságnövekedés elegendő ahhoz, hogy a Swift még egy újabb évtizedig működőképes maradjon.

Bár a Swiftet eredetileg mindössze kétéves működésre tervezték, a teleszkóp messze túlélte a tervezett élettartamát. Mivel nem rendelkezik saját hajtóművel, a ritka felső légkör súrlódása miatt lassan süllyedni kezdett. Ez a folyamat 2024 végén felgyorsult, amikor a Nap 11 éves aktivitási ciklusának csúcsa a vártnál erősebbnek bizonyult, a fokozott naptevékenység és a kitörések ugyanis felhevítik a légkört, ami növeli a műholdakat fékező közegellenállást.

A NASA felismerte, hogyha nem tesznek semmit, a Swift még az idén megsemmisül a légkörben, ezért egy 30 millió dolláros szerződést kötött a Katalyst céggel az űrtávcső megmentésére.

Az űrügynökség szerint a mentőakció ugyan kockázatos, de ígéretes vállalkozás, amely mindenképpen megéri a próbálkozást. A Swift ugyanis továbbra is teljesen működőképes, miközben egy új teleszkóp megépítése évekig tartana, és lényegesen többe kerülne.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

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