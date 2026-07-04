Mentőakciót indított a NASA: versenyt futnak az idővel egy fontos űreszköz megmentéséért

A hűtőszekrény méretű mentőegység feladata, hogy befogja az 1,6 tonnás Swift űrtávcsövet, a megfelelő pályamagasságra "tolja" azt. Az eszközt az arizonai Flagstaffben működő Katalyst Space Technologies nevű kisvállalkozás építette, és jelenleg a coloradói Broomfieldben található irányítóközpontból vezérlik. Gonhi Li, a Katalyst vezérigazgatója elmondta, hogy a küldetés rendkívül jól indult.
Congratulations, Katalyst Space and Northrop Grumman, on a successful launch! Now Katalyst's LINK will undergo several weeks of commissioning before rendezvousing with our Swift observatory to attempt an orbital boost. More here: https://t.co/daQGHGsfoI pic.twitter.com/d1YWOinO1I https://t.co/daQGHGsfoI— NASA Universe (@NASAUniverse) July 3, 2026
A Link három sikertelen kísérlet után jutott fel a világűrbe, miután korábban kettőt a kedvezőtlen időjárás miatt fújtak le, a harmadikat pedig technikai hiba hiúsította meg. A start során egy átalakított Lockheed L-1011-es utasszállító repülőgép szállt fel a Csendes-óceán közepén fekvő Kvadzsalin-atollról, a törzse alatt a Northrop Grumman szárnyas Pegasus XL rakétájával. A repülőgép mintegy 12 ezer méteres magasságban oldotta ki a hordozórakétát, amelynek orrkúpjában a Link utazott.
Az irányítók fél órán belül megkapták a Link első jeleit, ami megerősítette, hogy az eszköz megfelelően működik. A napelemtáblák sikeresen kinyíltak, majd megkezdődött a rendszerek ellenőrzése, beleértve a hajtóművek első tesztindítását is. A teljes üzembe helyezés várhatóan egy hetet vesz igénybe.
Ezt követően a Link megközelíti a Swiftet, és a tervek szerint nagyjából másfél hónap múlva kapcsolódik hozzá.
A dokkolás után két hónapon keresztül fokozatosan tolja majd feljebb az űrtávcsövet, hogy mintegy 160 kilométerrel magasabb pályára állítsa azt.
Ez a magasságnövekedés elegendő ahhoz, hogy a Swift még egy újabb évtizedig működőképes maradjon.
Bár a Swiftet eredetileg mindössze kétéves működésre tervezték, a teleszkóp messze túlélte a tervezett élettartamát. Mivel nem rendelkezik saját hajtóművel, a ritka felső légkör súrlódása miatt lassan süllyedni kezdett. Ez a folyamat 2024 végén felgyorsult, amikor a Nap 11 éves aktivitási ciklusának csúcsa a vártnál erősebbnek bizonyult, a fokozott naptevékenység és a kitörések ugyanis felhevítik a légkört, ami növeli a műholdakat fékező közegellenállást.
A NASA felismerte, hogyha nem tesznek semmit, a Swift még az idén megsemmisül a légkörben, ezért egy 30 millió dolláros szerződést kötött a Katalyst céggel az űrtávcső megmentésére.
Az űrügynökség szerint a mentőakció ugyan kockázatos, de ígéretes vállalkozás, amely mindenképpen megéri a próbálkozást. A Swift ugyanis továbbra is teljesen működőképes, miközben egy új teleszkóp megépítése évekig tartana, és lényegesen többe kerülne.
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