ARG
Argentína 3 2 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
32-es főtábla
COL
Kolumbia 1 0 Ghána
GHA
 Vége
32-es főtábla
CAN
Kanada Marokkó
MAR
 Ma 19:00
Nyolcaddöntö
PAR
Paraguay Franciaország
FRA
 Ma 23:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Szentpétervárt sorozták éjjel az ukrán drónok
Globál

Szentpétervárt sorozták éjjel az ukrán drónok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az orosz hatóságok szombati tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán nagyszabású ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és a környező Leningrádi területet. A beszámolók alapján a csapások egy jelentős olajexportot bonyolító balti-tengeri kikötőt is érintettek.

Alekszandr Beglov, Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy

a hatmilliós metropoliszt nagyszabású dróntámadás érte.

Bár a politikus konkrét célpontokat nem nevezett meg, a helyi Bumaga hírportál beszámolója szerint tűz ütött ki a városi olajterminál területén.

Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója arról számolt be, hogy a drónok a Szentpétervártól mintegy 170 kilométerre északnyugatra, a Finn-öböl partján fekvő Viszock kikötőjét vették célba. A stratégiai fontosságú kikötő jelentős kőolaj-, gabona-, szén- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmat bonyolít le. A kormányzó közlése szerint a térség felett

Még több Globál

Cáfolják az ukránok, hogy elesett a fontos erődváros, Európa már az összecsapásra készül – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Veszélyben az ukrán gázellátás? Orosz drónok miatt állítottak le egy létesítményt

Egyhetes gyászszertartás kezdődött Teheránban, milliókat várnak

72 drónt lőttek le az orosz védelmi erők.

Kijev idén jelentősen fokozta az orosz energetikai infrastruktúra elleni csapásait, ami több orosz régióban is üzemanyaghiányt idézett elő. Bár Szentpétervár mintegy 900 kilométerre fekszik az ukrán ellenőrzés alatt álló területektől, a várost korábban is érték már dróntámadások. A korábbi célpontok között szerepelt a helyi olajterminál, valamint egy kikötőben horgonyzó hadihajó is a júniusi szentpétervári nemzetközi gazdasági fórum idején.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Íme 10 pénzügyi csapda, amibe tilos belesétálni nyaraláskor - Nagyot bukhat, aki nem figyel
Bejelentették az oroszok: elfoglalták az egyik legfontosabb erődvárost – Nagy bajban Ukrajna?
Kiadták a figyelmeztetést: Oroszország bármikor megtámadhatja a NATO egyik legerősebb hatalmát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility