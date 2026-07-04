Szentpétervárt sorozták éjjel az ukrán drónok

Alekszandr Beglov, Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy
a hatmilliós metropoliszt nagyszabású dróntámadás érte.
Bár a politikus konkrét célpontokat nem nevezett meg, a helyi Bumaga hírportál beszámolója szerint tűz ütött ki a városi olajterminál területén.
Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója arról számolt be, hogy a drónok a Szentpétervártól mintegy 170 kilométerre északnyugatra, a Finn-öböl partján fekvő Viszock kikötőjét vették célba. A stratégiai fontosságú kikötő jelentős kőolaj-, gabona-, szén- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmat bonyolít le. A kormányzó közlése szerint a térség felett
72 drónt lőttek le az orosz védelmi erők.
Kijev idén jelentősen fokozta az orosz energetikai infrastruktúra elleni csapásait, ami több orosz régióban is üzemanyaghiányt idézett elő. Bár Szentpétervár mintegy 900 kilométerre fekszik az ukrán ellenőrzés alatt álló területektől, a várost korábban is érték már dróntámadások. A korábbi célpontok között szerepelt a helyi olajterminál, valamint egy kikötőben horgonyzó hadihajó is a júniusi szentpétervári nemzetközi gazdasági fórum idején.
Forrás: Reuters
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