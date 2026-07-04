Ukrán dróntámadás miatt korlátozták a légi közlekedést egy EU tagállamban

Az Yle finn közszolgálati műsorszolgáltató beszámolója szerint a korlátozásokat nem sokkal helyi idő szerint hajnali öt óra után vezették be a délkelet-finnországi Kotka városa környékén, az orosz határ közelében.

A hatóságok először a légteret zárták le, majd a tengeri közlekedésre is kiterjesztették a korlátozásokat.

A finn haderő közlése szerint az óvintézkedésekre az orosz–ukrán háború, valamint a térségben bevetett drónok jelentette biztonsági kockázatok miatt volt szükség. Kiemelték ugyanakkor, hogy az incidens során nem észleltek idegen drónt a finn légtérben.

Kotka lakói a reggeli órákban a finn légierő F/A-18 Hornet típusú vadászgépeinek megélénkült tevékenységére lettek figyelmesek. Az Yle tudósítója mintegy fél óra alatt körülbelül tíz átrepülést számolt össze, bár az alacsony felhőzet miatt a gépeket nem lehetett látni. A finn haderő később megerősítette, hogy fokozták a járőrszolgálatot a térség légterében.

Az ideiglenes korlátozásokat több órán át fenntartották, majd helyi idő szerint 9 óra 18 perckor feloldották a légtérzárat, és a tengeri forgalom is újraindult. Az Yle megjegyezte, hogy a finn hatóságok a héten korábban már elrendeltek egy hasonló intézkedést kísértetiesen hasonló körülmények között.

Az óvintézkedések egybeestek egy nagyszabású ukrán támadással, amely a Leningrádi terület katonai és energetikai infrastruktúráját vette célba. A Flightradar24 repüléskövető portál adatai szerint a reggeli órákban jelentős késések alakultak ki a szentpétervári repülőtereken.

Az ukrán vezérkar később megerősítette, hogy az éjszakai hadművelet során csapást mértek a szentpétervári olajterminálra – amely Oroszország egyik legnagyobb balti-tengeri kőolajexport-létesítménye –, valamint a kronstadti haditengerészeti bázisra, a Balti Flotta kulcsfontosságú ellátó- és karbantartó központjára.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kiemelte, hogy a célba vett objektumok több mint 850 kilométerre fekszenek az ukrán határtól.

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