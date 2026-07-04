Váratlanul tűzszünetet ajánlott Oroszország a kulcsfontosságú ukrán településen

A tárca közleménye szerint Moszkva egy humanitárius akció keretében adná vissza az elesett ukrán katonák holttestét.
Ehhez július 6-án, moszkvai idő szerint 12 és 18 óra között helyi tűzszünetet ajánlottak fel.
Az orosz minisztérium jelezte, hogy az ukrán félnek július 5-én délig kell tájékoztatnia az orosz parancsnokságot arról, elfogadja-e a javaslatot.
Az indítvány azt követően érkezett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette, az orosz erők már ellenőrzésük alá vonták Kosztyantinyivkát. Az ukrán vezérkar a mai nap folyamán ezt határozottan cáfolta, hogy a várost orosz csapatok szállták volna meg.
A DeepState ukrán katonai elemzőcsoport beszámolója szerint ugyanakkor az orosz egységek már elérték Kosztyantinyivka külvárosát, és megkezdték a beszivárgást a településre.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban éppen ezt a várost javasolta az orosz államfővel tartandó csúcstalálkozó helyszínéül. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője üdvözölte az ukrán elnök tárgyalási készségét, de hozzátette, hogy Putyin inkább Moszkvában kész találkozni vele.
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