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Veszélyben az ukrán gázellátás? Orosz drónok miatt állítottak le egy létesítményt
Globál

Veszélyben az ukrán gázellátás? Orosz drónok miatt állítottak le egy létesítményt

Portfolio
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Oroszország szombaton dróntámadást hajtott végre egy gázkitermelő létesítmény ellen a közép-ukrajnai Poltava megyében, amelynek következtében tűz ütött ki – közölte a Naftogaz ukrán állami energetikai vállalat.

A társaság a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy a támadást követően tűz keletkezett a helyszínen, a létesítmény működését pedig felfüggesztették.

A Naftogaz szerint az orosz erők módszeresen veszik célba Ukrajna gázkitermelő infrastruktúráját, hogy csökkentsék a belföldi kitermelést, és megnehezítsék a fűtési szezonra való felkészülést.

Forrás: Reuters

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