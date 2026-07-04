Veszélyben az ukrán gázellátás? Orosz drónok miatt állítottak le egy létesítményt

Oroszország szombaton dróntámadást hajtott végre egy gázkitermelő létesítmény ellen a közép-ukrajnai Poltava megyében, amelynek következtében tűz ütött ki – közölte a Naftogaz ukrán állami energetikai vállalat.

A társaság a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy a támadást követően tűz keletkezett a helyszínen, a létesítmény működését pedig felfüggesztették.

A Naftogaz szerint az orosz erők módszeresen veszik célba Ukrajna gázkitermelő infrastruktúráját, hogy csökkentsék a belföldi kitermelést, és megnehezítsék a fűtési szezonra való felkészülést.

Forrás: Reuters

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