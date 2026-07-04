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Zelenszkij odaszúrt Putyinnak: ha tényleg elfoglalták a várost, találkozzunk ott
Globál

Zelenszkij odaszúrt Putyinnak: ha tényleg elfoglalták a várost, találkozzunk ott

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozóra hívta Vlagyimir Putyint a donyecki Kosztyantinyivkába, miután az orosz elnök azt állította, hogy csapatai elfoglalták a várost. Ukrajna ezt tagadja, Zelenszkij pedig azzal vágott vissza: ha a település valóban orosz kézen lenne, Putyinnak nem okozhatna gondot, hogy ott találkozzon vele.  

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozóra hívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Donyeck megyei Kosztyantinyivkába, amelynek elfoglalását korábban az orosz vezető jelentette be - írta meg az Ukrainska Pravda. Ukrajna ugyanakkor tagadja, hogy a város orosz kézre került volna.

Zelenszkij szerint Putyin az amerikai függetlenség napja előtt ismét valótlanságot állított a fronthelyzetről a világnak és az Egyesült Államok elnökének.

"Azt állítja, hogy az orosz erők állítólag elfoglalták Kosztyantinyivkát a Donbaszban. Természetesen ez nem igaz. Ez csak egy újabb orosz hazugság, egy kísérlet arra, hogy valamiféle hírt gyártsanak "– fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij ezt követően személyes találkozót ajánlott Putyinnak az állítólag elfoglalt városban.

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