Zelenszkij odaszúrt Putyinnak: ha tényleg elfoglalták a várost, találkozzunk ott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozóra hívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Donyeck megyei Kosztyantinyivkába, amelynek elfoglalását korábban az orosz vezető jelentette be - írta meg az Ukrainska Pravda. Ukrajna ugyanakkor tagadja, hogy a város orosz kézre került volna.
Zelenszkij szerint Putyin az amerikai függetlenség napja előtt ismét valótlanságot állított a fronthelyzetről a világnak és az Egyesült Államok elnökének.
"Azt állítja, hogy az orosz erők állítólag elfoglalták Kosztyantinyivkát a Donbaszban. Természetesen ez nem igaz. Ez csak egy újabb orosz hazugság, egy kísérlet arra, hogy valamiféle hírt gyártsanak "– fogalmazott az ukrán elnök.
Zelenszkij ezt követően személyes találkozót ajánlott Putyinnak az állítólag elfoglalt városban.
Az ukrán elnök hozzátette: Putyin valójában nem lépné át a frontvonalat, mert szerinte a harctéri helyzet egészen más, mint amit az orosz vezető állít.
Címlapkép forrása: Portfolio
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