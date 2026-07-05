Bejelentette igényét a kormányzásra Németország legerősebb pártja

Véget ért vasárnap a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt kétnapos kongresszusa, amelyen a küldöttek megerősítették pozíciójában a párt két társelnökét, Tino Chrupallát és Alice Weidelt.

Az AfD azért van itt, hogy győzzön. Győzni és kormányozni fogunk

– hangoztatta Chrupalla záróbeszédében a párt kormányzati törekvéseit ecsetelve. Kijelentette, hogy a cél szövetségi szinten is átvenni a kormányzást 2029-ben és egységre szólította a pártot.

Még 4-5 százalékot akarunk gyarapodni

– tette hozzá.

Az AfD társelnöke szerint a pártnak mindemellett semmi olyasmit nem szabad megígérnie, amit nem tud később teljesíteni.

Weidel beszédében kijelentette, hogy az elkövetkező német szövetségi parlamenti választásokat követően az AfD

igényt támaszt a kormányzásra, mert mi vagyunk a legerősebb erő.

Ugyanakkor – mint fogalmazott – most a tartományi választásokra összpontosítanak, szeptemberben ugyanis Szász-Anhaltban, Mecklenburg–Elő-Pomerániában és Berlinben tartanak választásokat.

Weidel leszögezte: az AfD felkészül esetleges előrehozott választásokra is szövetségi szinten. Az újonnan megválasztott pártvezetés legfőbb feladata az, hogy elősegítse a felkészülést a kormányzás átvételére, a többi között új alapprogram kidolgozásával is. Az AfD „a legerősebb politikai erőként igényt támaszt a kormányzásra”, hogy Németországot „a fejéről a talpára állítsa”.

Az Insa legfrissebb közvélemény-kutatása szerint az AfD támogatottsága eléri a 29 százalékot, ezzel a legnépszerűbb párt, míg a Friedrich Merz német kancellár vezette jobbközép CDU/CSU pártszövetség 21 százalékon áll. Az AfD az év elején Nyugat-Németország két tartományi választásán is jelentős előretörést ért el.

Germany, INSA poll:AfD-ESN: 29%CDU/CSU-EPP: 21% (-1)SPD-S&D: 13% (+1)GRÜNE-G/EFA: 13%LINKE-LEFT: 10% (-1)FDP-RE: 4%BSW-NI: 4%+/- vs. 26-29 June 2026Fieldwork: 29 June - 03 July 2026Sample size: 1205 https://t.co/obOCVirbpF pic.twitter.com/RXhcpByvsN https://t.co/obOCVirbpF — Europe Elects (@EuropeElects) July 5, 2026

Szombaton Erfurtban a rendőrség szerint 31 ezren, a szervezők szerint 50 ezren tiltakoztak a kongresszusát tartó AfD ellen.

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