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Bejelentette igényét a kormányzásra Németország legerősebb pártja
Globál

Bejelentette igényét a kormányzásra Németország legerősebb pártja

MTI
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Portfolio
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Véget ért vasárnap a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt kétnapos kongresszusa, amelyen a küldöttek megerősítették pozíciójában a párt két társelnökét, Tino Chrupallát és Alice Weidelt.

Az AfD azért van itt, hogy győzzön. Győzni és kormányozni fogunk

– hangoztatta Chrupalla záróbeszédében a párt kormányzati törekvéseit ecsetelve. Kijelentette, hogy a cél szövetségi szinten is átvenni a kormányzást 2029-ben és egységre szólította a pártot.

Még 4-5 százalékot akarunk gyarapodni

– tette hozzá.

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Az AfD társelnöke szerint a pártnak mindemellett semmi olyasmit nem szabad megígérnie, amit nem tud később teljesíteni.

Weidel beszédében kijelentette, hogy az elkövetkező német szövetségi parlamenti választásokat követően az AfD

igényt támaszt a kormányzásra, mert mi vagyunk a legerősebb erő.

Ugyanakkor – mint fogalmazott – most a tartományi választásokra összpontosítanak, szeptemberben ugyanis Szász-Anhaltban, Mecklenburg–Elő-Pomerániában és Berlinben tartanak választásokat.

Weidel leszögezte: az AfD felkészül esetleges előrehozott választásokra is szövetségi szinten. Az újonnan megválasztott pártvezetés legfőbb feladata az, hogy elősegítse a felkészülést a kormányzás átvételére, a többi között új alapprogram kidolgozásával is. Az AfD „a legerősebb politikai erőként igényt támaszt a kormányzásra”, hogy Németországot „a fejéről a talpára állítsa”.

Az Insa legfrissebb közvélemény-kutatása szerint az AfD támogatottsága eléri a 29 százalékot, ezzel a legnépszerűbb párt, míg a Friedrich Merz német kancellár vezette jobbközép CDU/CSU pártszövetség 21 százalékon áll. Az AfD az év elején Nyugat-Németország két tartományi választásán is jelentős előretörést ért el.

Szombaton Erfurtban a rendőrség szerint 31 ezren, a szervezők szerint 50 ezren tiltakoztak a kongresszusát tartó AfD ellen.

Címlapkép forrása: Jens Schlueter/Getty Images

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