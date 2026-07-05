Bejelentették: Amerika váratlanul kivonult egy országból, nemrég még katonai csapásokat hajtottak végre

A parancsnokság vezetője szerint Washington úgy határozott, hogy a térségi iszlamista erők – jellemzően az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezet – ellen felvonultatott erők jelentős részét kivonja. Az együttműködés nem szűnt meg ezzel a két ország között, az Egyesült Államok hírszerzési információkkal támogatja a kormányt a radikálisokkal szemben. Korábban májusban még az amerikai és nigériai erők együttesen hajtottak végre katonai műveleteket a szélsőséges csoportosulások ellen. Az egyik ilyen során megölték Abu-Bilal al-Minukit, az ISIS második számú vezetőjét a világon.

Kivontuk azon erőink nagy részét, amelyek csak a művelethez voltak ott, de folytatjuk a Nigéria által kért partnerséget a hírszerzési információk megosztásának folytatása érdekében

– mondta Anderson.

Hozzátette, hogy az együttműködés hozzájárult az Iszlám Állam vezetői pozíciójának meggyengítéséhez, mivel az akció a hatása Nyugat-Afrikán túlra is kiterjedt. Szerinte a művelet megzavarta a helyi parancsnokokat és a terrorszervezet tevékenységét egyaránt. A megrendült helyzetet szerinte az mutatja, hogy sok ISIS katona dezertált.

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