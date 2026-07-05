Egymás után puccsolják meg a veteránokat a saját szavazóik: érik a radikális baloldali fordulat?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Zohran Mamdani immár fél éve szolgál New York City polgármestereként, és nem túlzás azt mondani, hogy tavaly júniusban legyalulta a demokrata pártelitet. A 34 éves szocialista politikus, akiről azelőtt alig hallott valaki, először a demokrata előválasztáson, majd másodszor az általános voksoláson is legyőzte Andrew Cuomót, így hiába sorolt be az establishment (és végül Donald Trump is) a volt kormányzó mögé. Azóta sokan teszik fel a kérdést: Mamdani győzelme vajon csak szerencsés véletleneknek volt betudható, vagy a fiatal polgármester az első fecske volt, aki idén az egész amerikai baloldal számára mámoros nyarat csinálhat? Egyre több jel mutat arra, hogy az utóbbi forgatókönyv valósulhat meg.

Előretört a Mamdani-szárny

Múlt kedden több amerikai államban előválasztást tartottak a novemberben esedékes kongresszusi félidős szavazásra való felkészülés gyanánt. (Azért félidős a 2026-os, mert az Egyesült Államokban minden második kongresszusi voksolás nem esik egybe az elnökválasztás időpontjával, hanem „megfelezi” az elnök mandátumát. Így a félidős választás eredményét egyfajta választói visszacsatolásként is szokás értelmezni a Fehér Ház addigi teljesítményéről, utána pedig van esély a korrekcióra a következő, esetünkben a 2028-as elnöki megmérettetés előtt.)

Az előválasztások kapcsán az amerikai sajtó leginkább azzal volt tele, hogy

New Yorkban mesterhármast hozott össze Zohran Mamdani polgármester.

Három demokrata fellegvárnak számító körzetben ugyanis nyertek az általa támogatott jelöltek. A főként a demokratikus szocialista párthoz (DSA - Democratic Socialists of America) köthető kihívók pimaszul kiütötték az évtizedek óta hivatalban lévő, befolyásos öreg motorosokat – vagy az utódnak kipécézetteket.

A tehetős Alsó-Manhattant – azaz a Wall Streetet is – és Nyugat-Brooklynt magába foglaló 10. körzetben a város egykori főszámvevője, Brad Lander diadalmaskodott. Lander tavaly maga is indult a polgármesteri tisztségért, a kampányban pedig szövetségre léptek Mamdanival. A kerületet 2022 óta Dan Goldman képviseli, aki azelőtt azzal csinált magának hírnevet, hogy 2019-ben vezető jogászként vette ki a részét a Donald Trump elleni első alkotmányos vádeljárásból. Ez és Goldman alapvetően progresszív renoméja azonban kevésnek bizonyult a győzelemhez. A két, magát egyaránt „liberális cionistának” valló zsidó jelölt közötti legélesebb törésvonalat az „Izrael-kérdés” jelentette: míg Lander palesztinok ellen elkövetett népirtásról és apartheid rendszerről beszél, illetve elutasította az Izrael-pártinak mondott kampányszervezetek – például az AIPAC – adományait, addig Goldman csak Benjamin Netanjahu politikáját bírálja, és nem függesztené fel azonnal a Jeruzsálemnek nyújtott amerikai katonai támogatást, azt tárgyalási alapként használná. Lander valószínűleg Mamdani támogatása nélkül is nyert volna, de végül a voksok közel kétharmadával száműzte a Kongresszusból Goldmant.

diadalmaskodott. Lander tavaly maga is indult a polgármesteri tisztségért, a kampányban pedig szövetségre léptek Mamdanival. A kerületet 2022 óta képviseli, aki azelőtt azzal csinált magának hírnevet, hogy 2019-ben vezető jogászként vette ki a részét a elleni első alkotmányos vádeljárásból. Ez és Goldman alapvetően progresszív renoméja azonban kevésnek bizonyult a győzelemhez. míg Lander palesztinok ellen elkövetett népirtásról és apartheid rendszerről beszél, illetve elutasította az Izrael-pártinak mondott kampányszervezetek – például az AIPAC – adományait, addig Goldman csak politikáját bírálja, és nem függesztené fel azonnal a Jeruzsálemnek nyújtott amerikai katonai támogatást, azt tárgyalási alapként használná. A fiatal polgármester másik protezsáltja, a 36 éves művészettörténész, szakszervezeti vezető és állami törvényhozó, Claire Valdez szintén győzött New York 7. választókerületében. Ez részben Brooklynt és Queenst fedi le, jelentős részt latino lakosságú, viszont benne foglaltatik az úgynevezett „komcsi korridor”. Ezekben a többnyire dzsentrifikált városnegyedekben tobzódnak a tettre kész, baloldali-liberális fiatalok, akiknek ott lapul valamilyen diploma a fiókjában, az albérletre mégis csak alig futja. A texasi születésű Valdez ellenfele Antonio Reynoso , Brooklyn tősgyökeres, 43 éves kerületi elnöke volt. Reynosóról ennél még fontosabb azt tudni, hogy a körzet 34 év után nyugdíjba vonuló progresszív képviselőjének, Nydia Velázqueznek a protezsáltja, aki őt szemelte ki utódjául. Miután a pálya ellenkező térfelein találták magukat, Mamdani és Velázquez között már-már polgárháborús hangulat robbant ki. Ez nem kis fordulat volt, hisz a Kongresszus Puerto Ricó-i származású veteránja (és egyébként Reynoso is) az elsők között támogatta Mamdani polgármesteri kampányát még tavaly. De Velázquez nem vonulhat dicsőséggel nyugdíjba, mert Mamdani tett jó lóra: Valdez kerekedett felül a voksok 56%-ával. Az eredmény talán a választókörzet változó demográfiájára is rámutatott, hisz látszólag jobban mozgósított a „komcsi korridor”, mint Velázquez megcsappant spanyolajkú bázisa.

szintén győzött New York 7. választókerületében. Ez részben Brooklynt és Queenst fedi le, jelentős részt latino lakosságú, viszont benne foglaltatik az úgynevezett „komcsi korridor”. Ezekben a többnyire dzsentrifikált városnegyedekben tobzódnak a tettre kész, baloldali-liberális fiatalok, akiknek ott lapul valamilyen diploma a fiókjában, az albérletre mégis csak alig futja. A texasi születésű Valdez ellenfele , Brooklyn tősgyökeres, 43 éves kerületi elnöke volt. Reynosóról ennél még fontosabb azt tudni, hogy Miután a pálya ellenkező térfelein találták magukat, Mamdani és Velázquez között már-már polgárháborús hangulat robbant ki. Ez nem kis fordulat volt, hisz a Kongresszus Puerto Ricó-i származású veteránja (és egyébként Reynoso is) az elsők között támogatta Mamdani polgármesteri kampányát még tavaly. Az eredmény talán a választókörzet változó demográfiájára is rámutatott, hisz látszólag jobban mozgósított a „komcsi korridor”, mint Velázquez megcsappant spanyolajkú bázisa. A legnagyobb meglepetést ugyanakkor kétségkívül a 32 éves Darializa Avila Chevalier okozta. Avila Chevalier Közel-Kelet-tanulmányokat hallgatott és szociológiából doktorál, de Valdeztől és Landertől eltérően sosem töltött be politikai tisztséget. Aktivistaként viszont részt vett többek közt a Columbia Egyetem kampuszára szervezett palesztinpárti tüntetéssorozatban, pár évvel ezelőtti közösségi médiás posztjai láttán pedig sokan felvonták a szemöldöküket. Volt, hogy Kamala Harrist küldte el röviden és tömören melegebb éghajlatra; a határok, a rendőrség és a börtönök megszüntetése mellett foglalt állást; a „kommunista” bélyegtől sem riadt vissza; látszólag elutasította a rasszok közötti házasságot; és megesett az is, hogy Joe Bident „nemi erőszaktevőnek” titulálta. Az iszlám vallásra áttért volt aktivista elnézést kért a tweetekért, amelyek szerinte nem tükrözik a jelenlegi nézeteit. Mindez jól bemutatja, min mennek át napjaink politikusai, ha előéletükben rendkívül aktívak, de mindenekelőtt gátlástalanuk szókimondók voltak online. Ami viszont az online posztjai mellett óriási port kavart, hogy Avila Chevalier jelen volt egy olyan palesztinpárti demonstráción, amelyet a Hamász 2023-as Izrael elleni támadásának másnapjára szerveztek, és amelyen a közel 1200 ember halálát okozó vérontást indokoltnak vélő transzparensek is helyet kaptak. (A helyi demokrata és szocialista politikusok egyaránt elhatárolódtak az eseménytől, ám Brad Lander kilépett a DSA-ből, miután az „tévedésből” népszerűsítette az eseményt.) Avila Chevalier azt mondta, a már akkor körvonalazódó „aránytalan” izraeli megtorlás és erőszak ellen emelt szót, kritikusai viszont Hamász-szimpatizánsnak és antiszemitának könyvelték el a marxista és szélsőbaloldali mellett. Avila Chevalier tehát védekezni kényszerült az ellentmondásos aktivista múltja miatt, ennek ellenére mégis behúzta New York 13. körzetét, ráadásul az ő ellenfele volt a legmagasabb rangú inkumbens mind közül. A 71 éves Adriano Espaillat most az ötödik kongresszusi ciklusát tapossa Felső-Manhattant és Nyugat-Bronxot képviselve, mi több, ő vezeti a demokraták hispán képviselőcsoportját. A széles befolyás nem volt elég a többségében latino körzet megtartásához: ha csak 3,5 százalékponttal is, de a zöldfülű Avila Chevalier megverte Espaillatot. Jelentőségét tekintve ezt legtöbben Alexandria Ocasio-Cortez 2018-as előválasztási győzelméhez hasonlítják az alsóházi demokraták akkori harmadik számú vezetőjével szemben.

A háromból hármat találó Mamdani tehát örülhet, hisz bebizonyította:

immár megkerülhetetlen alakja a demokrata politikának, és polgármesterként tud – és hajlandó is – sáfárkodni a befolyásával.

Az olyan egyértelműen demokrata bástyákban, mint New York, Mamdani határozottan képes volt más, hozzá ideológiailag közel álló jelöltek kampányába becsatornázni saját népszerűségét. Például olyan reklámok segítségével, mint az alábbi.

Zohran Mamdani teams up with Brad Lander, Darializa Avila Chevalier and Claire Valdez in new ad that aired during Game 1 of the NBA Finals. pic.twitter.com/wgoy5QjVpf https://t.co/wgoy5QjVpf — Pop Base (@PopBase) June 4, 2026

Itt a Demokrata Párt MAGA-ja?

Ám a szocialista polgármester az inkumbensek megbuktatásával, illetve a Velázquezzel és az Espaillattal való dacolással durván kihúzta a gyufát a párt nagyágyúinál — kiváltképp mivel állítólag tavaly még azt ígérte Espaillatnak, hogy számíthat a támogatására. New York állam országosan ismert főügyésze, Letitia James hevesen bírálta Mamdanit, amiért szerinte olyan újoncokkal nyert, akik „nem értik a New York-i politikát”, illetve annak kulturális, társadalmi és történelmi sokféleségét.

Mindannyian kicsit frusztráltak vagyunk a Demokrata Párttal szemben. De nem szabad szétrobbantani. Ezt tette a MAGA [a republikánusokkal]

– nyilatkozta az a James, aki korábban együtt kampányolt Mamdanival, és akinek friss reklámjában így is AOC buzdít szavazásra. De Jamesen kívül félreverték mások is a Demokrata Párton belül a harangot a szocialisták előretörése miatt.

Sokan gondolják úgy, hozzám hasonlóan, hogy ha valaki szocialista, az nem demokrata

– fogalmazott a New Jersey-i képviselő, Josh Gottheimer, aki egy „mérsékelt manifesztót” is aláírt, kiállva a kapitalista berendezkedés mellett és elutasítva a szocializmust. „Ahelyett, hogy minden erőforrásunkat a republikánusok és Donald Trump elleni harcra fordítanánk, egymással harcolásra használjuk fel azokat” – vélekedett a ’98 óta a Kongresszusban ülő Greg Meeks, aki 72 évével jövőre átveszi a legidősebb New York-i képviselő címét.

Ha gyűlölitek a Demokrata Pártot, akkor kérlek, ne induljatok a jelölésünkért

– tette hozzá Jaime Harrison, a párt korábbi elnöke. (Amerikában ez a pozíció nem jár önálló döntéshozói szereppel, inkább adminisztratív és koordinációs feladatokat ölel fel.)

A szintén New York-i Hakeem Jeffries, a demokraták alsóházi frakcióvezetője ennél visszafogottabban nyilatkozott a Mamdani-féle baloldal előretörése után. Arra a kérdésre, hogy az inkumbensek „megpuccsolásával” nem szerez-e magának ellenfeleket a polgármester, Jeffries azt mondta, „van még mit fejlődnie abban, hogy milyen párbeszédeket folytat a kongresszusi tagokkal.” Jeffries szerint Mamdanival

egyetértettek abban, hogy nem értenek egyet.

A frakcióvezető saját képviselői, Goldman és Espaillat újraválasztása mellett szállt síkra, így a polgármesterrel ellentétes oldalon állt.

(Érdekes módon egyébként tavaly Mamdani állítólag bevédte Jeffriest, és lebeszélte a DSA-t arról, hogy közvetlenül a frakcióvezető ellen intézzen előválasztási kihívást. A hivatalban lévő demokraták kihívásában a polgármester AOC segítségére is számíthatott, illetve vice versa: míg Mamdani kongresszusi jelöltek mögé állt be, és az állami törvényhozói választásoktól távol maradt, addig Ocasio-Cortez pont fordítva, ő a saját frakciótársainak megmérettetéseibe nem avatkozott bele. Így csökkentették a konfliktusforrást saját kollégáikkal, mégis valamennyi baloldali jelölt szóróanyagán ott virított valamelyikük plecsnije. A modern amerikai baloldal atyja, Bernie Sanders vermonti szenátor mindeközben beállt a legtöbbjük mögé, állami vagy szövetségi szinten egyaránt.)

Mamdani a kritikákra reagálva a választási eredményekben rejlő legitimációra mutatott, mondván,

mi a Demokrata Párt, ha nem a szavazói?

A baloldali politikus az ABC-nek adott interjújában nevetett a centristák kiáltványán, elvégre az elég „kommunistának hangzik”.

Nem érdekel egy kiáltvány írása, vagy őszintén szólva elolvasása sem. Engem a megvalósítás érdekel, és mi pontosan ezt mutatjuk meg

– utalt Mamdani a megélhetést könnyítő intézkedéseire.

Győzhetnek máshol is Mamdaniék?

Az Amerikában szélsőbaloldalinak is titulált jelöltek menetelése nem állt meg New Yorkban: a héten Coloradóban is megbukott a párt egyik 1997 óta hivatalban lévő progresszív képviselője. A 68 éves Diana DeGette – akit centrizmussal nemigen lehet vádolni – az állam fővárosát, Denvert képviselte immár három évtizede Washingtonban. Az előválasztáson mégis kikapott a 29 éves jogásztól és aktivistától, Melat Kirostól.

Immár tehát bizonyított, hogy nemcsak New Yorkban, hanem Colorado „mélykék” fellegváraiban is tudnak győzni a szocialisták

az idősebb, hosszú ideje hivatalban lévő demokratákkal szemben — még akkor is, ha egymástól nem is állnak annyira távol ideológiailag (bár olykor kivehető a Sanders-féle demokratikus szocialisták és az Elizabeth Warren fémjelezte progresszív baloldal közötti szembenállás is köztük.)

Nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a demokrata bázis sürgős vérfrissítésre és „valódi harcosokra” vágyik a Trump-adminisztrációval szemben.

A legtöbben ugyanis azt a következtést vonták le a 2024-es vereségből, hogy az eddigi demokrata politika módszerei és üzenetei nem váltak be a Trump-korszak republikánusaival szemben. Ezt mutatja az is, hogy hiábavalóan hivatkozott Dan Goldman a Trump elleni impeachmentben betöltött szerepére: mi értelme volt a két kongresszusi felelősségre vonásnak meg a számos bírósági eljárásnak Trump ellen, ha végül mégis visszajuthatott a Fehér Házba? – tehetik fel a kérdést a demokrata bázisban.

Trump második ciklusa ráadásul nem kis részben annak is köszönhető, hogy az establishment 2020-as jelöltje, Joe Biden ragaszkodott az újraválasztási ambíciójához, és a pártelit csak akkor mert lépni ellene, amikor már majdnem késő volt.

De a pártelittel szemben kialakult, azóta fokozatosan növekedő elégedetlenséget akár 2016-ig visszavezethetjük,

amikor a vezetőség Hillary Clinton kampányát favorizálta Bernie Sandersével szemben.

2023 után aztán az izraeli-palesztin konfliktus kiéleződése generációs és pártpolitikai töréspontot hozott az amerikai politikában: napjainkban a demokrata szavazók háromnegyede ellenzi Izrael további gazdasági és katonai támogatását, 60%-a pedig jobban együttérez a palesztinokkal, mint az izraeliekkel. A 18-29 éves korosztályban ugyanez az arány 79%. Amelyik demokrata politikus nem követi le a bázis ezen mozgását a kérdésben, rögvest céltáblává válik, az izraeli hadműveletek elítélése ugyanis a legalapvetőbb hitelességi fokmérő lett a bázis szemszögéből nézve. De ehhez hozzávehetjük az izraeli és más lobbistaszervezetekhez való kötődést, illetve azt is, ha egy jelölt nagyvállalati kampányszervezetektől (úgynevezett corporate PAC-ektől) fogad el adományokat.

Egyre több demokrata voksoló, kiváltképp a legfiatalabbak, azonnal „működésképtelen status quo”-t és „minden hájjal megkent, elszállt és korrupt politikust” szagol, ha valaki nem megy át ezeken a teszteken.

Ráadásul a koronavírus-járvány óta tapasztalható, a választók aggályai között kiemelt helyen szereplő megélhetési válság világszerte tüzeli a hivatalban lévő politikusokkal szembeni elégedetlenséget, és így van ez az Egyesült Államokban is.

Mindennek tükrében tehát korántsem meglepő, hogy az inkompetensnek és megalkuvónak tűnő demokrata pártelittel szemben egyre csak lázadozik a saját szavazóbázisa, ami nap mint nap a Trump-kormányzat híreire kel.

A mostani körülmények között pedig számos helyen a demokratikus szocialisták azok, akik a bázis előbbi frusztrációinak legjobban hangot adnak. De nem mindenhol.

Korai lenne szocialista hatalomátvételről beszélni a párton belül, hiszen nemcsak ők arattak az előválasztásokon, pár kilométerrel arrébb lehet már egy mérsékeltnek titulált jelölt tartott győzelmi beszédet. Általánosságban mégis elmondható, hogy a demokrata választók szívét jelenleg jobb eséllyel hódítja meg a kívülállóbbnak, fiatalabbnak vagy energikusabbnak, esetleg harciasabbnak tűnő, netalántán radikálisabb vagy populistább jelölt.

De ezt, mint írtuk, legalább részben a párt establishmentje csinálta meg magának.

Egyébként Colorado kormányzójelölti előválasztásán például a regnáló államügyész nyert, aki 67-szer beperelte Trumpot, annak ellenére, hogy ellenfele balosabb platformon indult. Utóbbi vesztét az hozta, hogy ő bennfentesebbnek tűnt, hisz 2009 óta az állam szenátora, míg ellenfele szállította a harcos mentalitást Trumppal szemben.

A felemelkedő szocialista szárny következő tesztje, hogy tud-e győzni olyan terepen, ami nem a demokraták felségterülete, hanem igazi billegő állam. Michiganben egy hónap múlva a Sanders és AOC támogatta Abdul El-Sayed mérkőzik meg a párt szenátusi vezetése által preferált, mérsekeltebb Haley Stevensszel. Ha a felmérésekben jobban álló El-Sayed behúzná az államot novemberben az általános választáson is, azt a szocialisták valószínűleg a közelgő elnökválasztási kampányban is emlegetni fogják, hogy alátámasszák, szerintük 2028-ban igenis elképzelhető, sőt, „választható” lenne egy markánsan baloldali jelölt a Demokrata Párt zászlóvivőjeként. A párt mérsékeltjeinek és az establishmentnek bizonyára lenne, lesz pár szava ehhez. Donald Trump mindazonáltal kijelentette,

ezek keményvonalas, istentelen kommunisták. Istentelen kommunisták. Minden kommunista istentelen. Nem hisznek Istenben. Ez a legkomolyabb fenyegetés az országunkra nézve a fennállása óta. Szerintem 250 éve.

Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images