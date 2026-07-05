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Elárulta a NATO-hatalom vezetője, mivel lehet Oroszországot rákényszeríteni a tűzszünetre
Globál

Elárulta a NATO-hatalom vezetője, mivel lehet Oroszországot rákényszeríteni a tűzszünetre

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Rob Jetten holland miniszterelnök szerint Moszkvát azonnali tűzszünetre és tárgyalásokra kell kényszeríteni, ehhez megnevezte azokat a szempontokat is, amire szükség lenne szerinte - írta az Ukroinform.

Az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének 2026. július 4. és 8. között zajló, 33. éves ülésszakán a holland kormányfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna nemcsak a saját területét és állampolgárait védi, hanem a kontinens békéjét, valamint a nemzetközi szabályokon alapuló rendet is. Éppen ezért Hollandia továbbra is határozottan kiáll Kijev mellett. Jetten szerint

kulcsfontosságú a támogatás lendületének megőrzése, mivel az Oroszországra gyakorolt nyomás már bizonyította hatékonyságát.

A politikus rámutatott, hogy a nemzetközi szervezetekben és minden egyéb európai szinten is szoros összefogásra van szükség. Úgy véli, egyértelműen meg kell mutatni Vlagyimir Putyinnak, hogy az egyetlen járható utat az azonnali tűzszünet, valamint az igazságos és tartós békét célzó, érdemi tárgyalások megkezdése jelenti. A hágai tanácskozás határozott üzenetén túl a holland miniszterelnök nyomatékosan felszólította Moszkvát a jogtalanul fogva tartott három EBESZ-munkatárs azonnali szabadon bocsátására.

A diplomáciai nyomásgyakorlással párhuzamosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy országának égető szüksége van további elfogórakétákra a Patriot légvédelmi rendszerekhez. Az államfő emellett az Oroszország elleni szankciók szigorítását is elengedhetetlennek tartja ahhoz, hogy rákényszerítsék Moszkvát a fegyveres konfliktus lezárására.

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Címlapkép forrása: Daniel Gnap/NurPhoto via Getty Images

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