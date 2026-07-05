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Ezt lesz a Tisza lépésének következménye: rengeteg helyen kell lépni
Globál

Ezt lesz a Tisza lépésének következménye: rengeteg helyen kell lépni

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A Telex gyűjtötte össze, hogy pontosan mivel fog járni a Tisza-kormány lépése, amely szerint a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormánymegbízottra cseréli.

A bejelentés nyomán azonnal megkezdődött a vármegyetáblák körüli találgatás, pontosan mennyibe is kerülhet azoknak a kicserélése. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű, egy szimpla táblacsere nem fogja megoldani a lépést, ugyanis jogszabályok sokaságában kell majd szintén átírni a névmódosítást. Az Alaptörvény 17. módosítása értelmében a vármegyékből megyék lesznek, ez

összesen 180 törvényt fog érinteni, azokban is át kell vezetni a változtatást.

A hatásvizsgálat szerint az összes az intézkedés 557 millió forintba kerül, de a lap szerint nem világos, hogy ebbe pontosan milyen tételek kerültek, ennek fényében az összeg tovább emelkedhet.

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