Gőzerővel fegyverkezik egy NATO-tagállam, a legkiszámíthatatlanabb orosz lépésekre készíti fel szigetét

A mindössze négy hónapja bevonult, 19 éves Ella Adman egyike annak a több száz sorkatonának, akiket a középkori Visby melletti bázisra vezényeltek. A 15 hónapos kötelező szolgálat alatt a fiatalok napi 16 órás kiképzésen vesznek részt. A sziget katonai jelentőségét jól mutatja, hogy a hidegháború csúcsán négy ezred, teljes mozgósítás esetén pedig mintegy 25 ezer katona állomásozott itt, ám 2005-ben az utolsó ezredet, a P18-ast is feloszlatták. Az alakulatot 2018-ban állították fel újra, majd
Oroszország ukrajnai invázióját követően példátlan sebességgel szervezték újjá.
Gotland jelentőségét a földrajzi fekvése adja, hiszen a militarizált orosz exklávétól, Kalinyingrádtól mindössze 275, a svéd szárazföldtől pedig 87 kilométerre fekszik. Andreas Gustafsson ezredes, a szigeten állomásozó svéd erők parancsnoka szerint aki Gotlandot ellenőrzi, az a Balti-tengert is uralja, így a sziget megtartása Svédország és a NATO számára egyaránt létfontosságú.
A svéd védelmi tervekben a Gotland elleni meglepetésszerű támadás a hét legfontosabb vészhelyzeti forgatókönyv egyike.
Gustafsson szerint jelenleg nem fenyeget közvetlen konvencionális támadás, sokkal valószínűbb a kémkedés és a szabotázsakciók veszélye. A sziget ugyanakkor különösen sebezhetővé válhat egy esetleges ukrajnai tűzszünet vagy békemegállapodás után, amikor az orosz csapatok gyorsan átcsoportosíthatóvá válnak Finnország és a balti államok irányába.
A kockázat mindig az, hogy Oroszország kétségbeesett lépésekre szánja el magát. Minél nagyobb nyomás nehezedik rá, annál kiszámíthatatlanabbá válhat
– fogalmazott az ezredes.
Svédország, amely védelmi kiadásait 2026-ra a GDP 2,8 százalékára, 2028-tól pedig 3,1 százalékára emeli, egy esetleges támadás esetén megvédené a szigetet, a civil lakosságot pedig nagyrészt a helyén tartaná. A haderőfejlesztést ugyanakkor nehezíti, hogy a NATO jelenlegi bővülési és fegyverkezési hullámában szinte minden tagállam haditechnikai eszközöket vásárol, így a felszerelések beszerzése lelassult, különösen a tüzérségi rendszereké.
A katonai megerősítés mellett kiemelt szerepet kap a civil felkészülés is. Eva Rinblad orvos egy éve hozott létre a lakókörnyezetében egy vészhelyzeti felkészültségi csoportot. A Stark socken ("erős egyházközség") elnevezésű, szigetszintű kezdeményezés útmutatása alapján felmérték a víz-, áram- és kommunikációs készleteket, és helyi biztonsági központot terveznek.
A Svéd Polgári Védelmi Ügynökség (MSB) Gotlandot tekinti az egész ország mintájának,
és ez a svéd módszer már más államok, köztük az Egyesült Királyság figyelmét is felkeltette. Idén a szigeten több száz ember részvételével tartanak majd próba-kiürítést.
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