Jön a héten a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó

Donald Trump amerikai elnök a héten Törökországban, a NATO-csúcstalálkozón találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy új lendületet adjon az ukrajnai háború lezárására irányuló törekvéseknek – közölte vasárnap egy magas rangú amerikai tisztségviselő a Reuters szerint.

Trump kedden érkezik a csúcstalálkozóra, ahol először a házigazdával, Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tárgyal. A Fehér Ház tájékoztatása szerint az amerikai elnök találkozik Ahmed as-Sará szíriai elnökkel is, valamint sajtótájékoztatót tart.

A névtelenséget kérő tisztségviselő szerint Trump

szerdán ül le Zelenszkijjel, hogy megvitassák, miként lehetne véget vetni a háborúnak.

Mint fogalmazott, a frontvonal az elmúlt hónapokban gyakorlatilag befagyott, és egyik fél sem ér el érdemi előrelépést, az elnök pedig sürgetőnek érzi a harcok megállítását.

Trump a csúcstalálkozón arra szólítja majd fel a NATO-szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat, és ezt az üzenetet személyesen is átadja nekik. A tisztségviselő szerint a találkozón több milliárd dollár értékű védelmi megállapodást is bejelentenek, a részletekről azonban egyelőre nem árult el semmit.

Európai tisztségviselők abban bíznak, hogy Trump jó kapcsolata Erdoğannal és Mark Rutte NATO-főtitkárral zökkenőmentessé teszi a csúcsot. A bizonytalanságot ugyanakkor fenntartja az iráni konfliktus miatti transzatlanti feszültség, valamint az amerikai elnök gyakori NATO-bírálata. Trump többször is nehezményezte, hogy a szövetség tagjai nem nyújtottak elegendő támogatást az Egyesült Államoknak az Irán elleni amerikai–izraeli háborúban.

Szombaton Trump másfél órán át egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel,

és felajánlotta segítségét az ukrajnai háború rendezéséhez – közölte Jurij Uszakov, a Kreml tanácsadója. Az amerikai vezető várhatóan a Zelenszkijjel folytatott tárgyalása után ismét felveszi a kapcsolatot Putyinnal. Zelenszkij a múlt hónapban négyszemközti találkozót kezdeményezett az orosz elnökkel, ezt azonban Putyin elutasította. Moszkva szerint a rendezés csak úgy képzelhető el, ha Oroszország teljes ellenőrzést szerez az ukrajnai Donbász felett, amit Kijev határozottan elutasít.

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