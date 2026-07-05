Kijev bejelentette: rekordszámú fegyver pusztult el a fronton, hatalmas bajban az orosz utánpótlás

Mihajlo Fedorov védelmi miniszter a Telegram-csatornáján közzétett beszámolója szerint a hátországi orosz logisztika elleni csapások száma folyamatosan növekszik, miközben a frontvonaltól több mint ötven kilométerre fekvő célpontokat érő találatok száma csaknem megduplázódott. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ukrán erők elsődleges célpontja továbbra is a megszállók utánpótlása, így a raktárak, a szállítójárművek és
az ellátási útvonalak megsemmisítésével igyekeznek gyengíteni az orosz egységek harcképességét.
Júniusban emellett közel huszonnyolcezer orosz katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.
A miniszter több júniusi rekordot is kiemelt. Az ukrán hadsereg rendkívül nagy számú orosz tüzérségi eszközt talált el, miközben 49 575 ellenséges merevszárnyú és többrotoros drónt semmisített meg, ami az eddigi legmagasabb havi érték. Emellett minden korábbinál több orosz katonai járművet és motorkerékpárt pusztítottak el. Fedorov hozzátette, hogy minden egyes sikeres csapás tényét videófelvétellel is igazolták.
A tárcavezető kifejtette, hogy az úgynevezett e-pontok rendszere lehetővé teszi a harctér valós idejű nyomon követését. Az ukrán egységek ezeket a pontokat a sikeres és igazolt csapásokért kapják, ami segít gyorsan azonosítani a leghatékonyabb harctéri megoldásokat, hogy azokat később a teljes haderőre kiterjeszthessék. A védelmi minisztérium néhány hónappal ezelőtt jelentette be, hogy
a különböző dróntípusok iránti igényeket a jövőben automatizált módon, közvetlenül a harctéri adatok alapján határozzák meg.
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