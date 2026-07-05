Kiszárad Európa, hatalmas megatrend indulhat a tőzsdéken – Így lehet rajta sok pénzt keresni!

Ez már nem játék
Európa rendkívül gyorsan melegszik, ennek következtében a vízbiztonsági kockázat már egyáltalán nemcsak mediterrán probléma. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint a vízhiányos állapotok átlagosan az EU területének mintegy 30 százalékát és a lakosság nagyjából harmadát érintik évente; 2023-ban ez az arány még "csak" a terület 28, a népesség 32 százaléka volt.
A pár napja megtapasztalt, és rövidesen ismét érkező hőhullámoknál már nem pusztán arról van szó, hogy kellemetlen a meleg; egyre látványosabban jelenik meg ugyanis az infrastruktúra-szintű stressz is.
AZ EXTRÉM HŐHULLÁMOK NYOMÁN VÍZKORLÁTOZÁSOK, KÖZLEKEDÉSI ZAVAROK, ENERGETIKAI ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS FENNAKADÁSOK IS MEGJELENTEK.
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