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Kiszárad Európa, hatalmas megatrend indulhat a tőzsdéken – Így lehet rajta sok pénzt keresni!

Az elmúlt napokban Magyarországon is közvetlenül érezhettük, hogy a nyári hőhullámokat többé nem lehet félvállról venni. A szerencsésebbek egyelőre megússzák a dolgot a légkondis lakásban vagy irodában, de a tartós forróság már nemcsak kényelmi probléma: vízkorlátozásokat, energetikai kockázatokat és infrastruktúra-szintű stresszt hoz magával. A kontinens vízrendszereinek modernizációja ezért minden bizonnyal a következő évek egyik fontos beruházási fókusza lesz – és egyben az egyik legizgalmasabb befektetési lehetőséget is kínálja. Megnéztük, mely területeken indulhat el a pénz, és mely konkrét tőzsdei cégeken keresztül lehet megjátszani ezt a megatrendet.

Ez már nem játék

Európa rendkívül gyorsan melegszik, ennek következtében a vízbiztonsági kockázat már egyáltalán nemcsak mediterrán probléma. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint a vízhiányos állapotok átlagosan az EU területének mintegy 30 százalékát és a lakosság nagyjából harmadát érintik évente; 2023-ban ez az arány még "csak" a terület 28, a népesség 32 százaléka volt.

A pár napja megtapasztalt, és rövidesen ismét érkező hőhullámoknál már nem pusztán arról van szó, hogy kellemetlen a meleg; egyre látványosabban jelenik meg ugyanis az infrastruktúra-szintű stressz is.

AZ EXTRÉM HŐHULLÁMOK NYOMÁN VÍZKORLÁTOZÁSOK, KÖZLEKEDÉSI ZAVAROK, ENERGETIKAI ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS FENNAKADÁSOK IS MEGJELENTEK.

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