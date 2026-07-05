Különös kiképzésbe kezdett az orosz hadsereg: elit egységet építenek, de repülőjük alig van hozzá

Az orosz védelmi minisztérium alárendeltségébe tartozó Afrikai Hadtest állománya megkezdte a mali légideszant-csapatok felkészítését. A helyi állami televízió felvételei alapján az orosz kiképzők a mali fegyveres erők 33. légideszantezredének mintegy húsz katonájával gyakorlatoztak a bamakói nemzetközi repülőtér előterében, amely egyben az ország első számú légibázisa is. A Jane's védelmi elemző intézet információi szerint a kiképzéshez orosz gyártmányú D-6-os ejtőernyőket és egy Mi–8AMTS-típusú szállítóhelikoptert használtak.
A Defense Express szakportál elemzése több figyelemre méltó szempontra is rámutat. Mali saját, légideszant-műveletekre alkalmas repülőeszközei rendkívül korlátozottak, hiszen az aktív flotta mindössze öt Mi–8-as és Mi–171S szállítóhelikopterből, valamint két Mi–24-es harci helikopterből áll, miközben további három Mi–8-as, két An–26-os és egy An–24-es gép tartalékban van. A gyakorlatban ez a helikopterállomány egyetlen bevetéssel legfeljebb
egy-két ejtőernyős szakasz célba juttatására elegendő, ami a kisléptékű harcászati akciókon kívül érdemi műveleteket nem tesz lehetővé.
Mali fegyveres erői nagyjából 19 ezer katonát számlálnak, ám ebből mindössze egyetlen légideszant-alakulat, a már említett 33. ezred működik. Az országban állomásozó orosz kontingens létszámát körülbelül 1500 főre becsülik, az Afrikai Hadtest rendelkezésére álló repülőeszközökről viszont nincsenek nyilvános adatok.
A 33. légideszantezred meglehetősen kétes hírnévnek örvend, miután 2022 márciusában az egység katonái orosz zsoldosokkal együttműködve lakossági atrocitásokban vettek részt. Ez az incidens az oroszok mali szerepvállalásának egyik leghírhedtebb, rengeteg civil áldozatot követelő eseményéhez kapcsolódik. Bár az orosz légideszant-csapatok gyengén teljesítettek az Ukrajna elleni háborúban, a fegyvernem továbbra is elit státuszt élvez az orosz haderőben. Moszkva nemcsak belföldön igyekszik fenntartani ezt a tekintélyt, hanem a partnerállamaiba is megpróbálja exportálni. Ez a törekvés magyarázza azt a látszólagos ellentmondást is, hogy
AZ AFRIKAI HADTEST OLYAN EJTŐERNYŐS KIKÉPZÉST ERŐLTET, AMELYET MALI SAJÁT REPÜLŐGÉP-FLOTTÁJA HARCÁSZATI SZINTEN FELÜL MÁR KÉPTELEN LENNE KISZOLGÁLNI.
A kiképzés egyúttal Oroszország szélesebb körű afrikai befolyásszerzési törekvéseit is jól tükrözi, hiszen a katonai együttműködés első számú eszközeként az Afrikai Hadtest fokozatosan átvette a Wagner-csoport szerepét. A Defense Express korábban arról is beszámolt, hogy Mali az orosz segítség mellett kínai gyártmányú páncélozott járművekkel, légvédelmi rendszerekkel és rakéta-sorozatvetőkkel is bővíti hadfelszerelését.
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