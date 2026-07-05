Orosz nagyvárosokat lőnek az ukránok, váratlanul tűzszünetet ajánlott Moszkva – Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Foggal-körömmel ragaszkodnak a magyarok a jó öreg készpénzhez – most kiderült, miért
Kutatások tárták fel a pszichológiai okokat a háztartások készpénztartása mögött.
Megdöbbentő kutatás jelent meg: az ózonlyuk segíthette a jégtakaró növekedését a déli sarkvidéken
Érdekes folyamatot figyeltek meg.
Ukrán dróntámadás miatt korlátozták a légi közlekedést egy EU tagállamban
Szentpétervárra mért csapást Ukrajna.
Váratlanul tűzszünetet ajánlott Oroszország a kulcsfontosságú ukrán településen
Rövid időre elhallgatnának a fegyverek.
Mentőakciót indított a NASA: versenyt futnak az idővel egy fontos űreszköz megmentéséért
Elkerülnék a távcső megsemmisülését.
Időjárás: záporok és zivatarok zavarhatják meg a kellemes időt a következő napokban
Ez vár ránk a hétvége hátralévő részében.
Lecsapott a hőkupola: pokoli hőség miatt maradnak el a július 4-ei rendezvények az Egyesült Államokban
Több mint 160 millió ember érintett.
Megszólalt Vitézy Dávid az autópálya-koncessziókról: több mint 1000 milliárdot fizettek ki eddig
A miniszter szerint kevés a látszata.
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"Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint a hülye, és bukjanak el pénzt, hogy megtanulják, hogyan kell befektetni."... The post "A p
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Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
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Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
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Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
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A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
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