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Sorsdöntő telefonhívás: Zelenszkij szerint most valóban véget érhet az ukrajnai háború
Globál

Sorsdöntő telefonhívás: Zelenszkij szerint most valóban véget érhet az ukrajnai háború

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. A beszélgetést követően az ukrán államfő úgy fogalmazott, hogy valós esély mutatkozik a háború lezárására, egyúttal jelezte, hogy a két vezető megállapodott egy személyes találkozóban is - írta a RBK.

Zelenszkij a beszélgetés elején gratulált Trumpnak és az amerikai népnek az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából. Az ukrán elnök eredményesnek értékelte a telefonos egyeztetést, és köszönetét fejezte ki az Egyesült Államoknak az eddig nyújtott támogatásokért, a Javelin páncéltörő rakétáktól és Patriot légvédelmi rendszerektől kezdve egészen a politikai segítségnyújtásig. A felek megvitatták az ukrajnai frontvonal aktuális helyzetét, valamint a folyamatban lévő diplomáciai erőfeszítéseket. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy

Washington elkötelezettsége döntő jelentőségű lehet a konfliktus lezárásában.

Az ukrán államfő kiemelte, hogy valós esély van a háború befejezésére, és ebben Amerika elszántsága kulcsfontosságú lesz. Hozzátette, megállapodtak abban, hogy a megbeszélést személyesen, az ankarai NATO-csúcson folytatják majd.

Az elnök egy fényképet is megosztott a kijevi Ukrajna Anya emlékműről, amelyet az amerikai függetlenség napja alkalmából az Egyesült Államok nemzeti lobogójának színeivel világítottak meg.

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A két vezető legutóbb néhány héttel korábban, a G7-csúcstalálkozón egyeztetett személyesen. A Financial Times értesülései szerint az amerikai elnökre mély benyomást tettek az ukrán hadsereg orosz területen végrehajtott mélységi, nagy hatótávolságú csapásai. A csúcstalálkozót követően Trump újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna kiválóan helytáll a harctéren, annak ellenére is, hogy egy nálánál jóval nagyobb és katonailag erősebb országgal áll szemben.

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