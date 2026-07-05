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Tisztázta Netanjahu, milyen a viszonya Trumppal
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Tisztázta Netanjahu, milyen a viszonya Trumppal

MTI
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Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint Libanonban élő vallási közösségek Izrael védelmét keresik a Hezbollah síita fegyveres szervezettel szemben.
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Az izraeli kormányfő a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban vasárnap azt mondta, hogy védelmet kereső egyes keresztény falvak kérték, hogy Izraelhez csatlakozhassanak, valamint hozzátette, hogy a libanoni drúz közösség, de még szunnita muszlimok is az Izrael nyújtotta védelemben bíznak.

Netanjahu tagadta, hogy az amerikai-iráni tárgyalások és megállapodás miatt megromlott volna viszonya Donald Trump amerikai elnökkel,

ugyanakkor elismerte a nézetkülönbségeket.

Bármely családban, illetve szoros barátságban vannak véleménykülönbségek,

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és ezeket nyíltan megvitatjuk, de az igazi kérdés, hogy céljaink különböznek-e Iránt tekintve" - fogalmazott és azt hangoztatta, hogy mind Izrael, mind az Egyesült Államok azt akarja elérni, hogy Irán ne rendelkezhessen atomfegyverrel, átadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletét, és leszerelje az atomprogramjának keretében felépített létesítményeket.

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

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