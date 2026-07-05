Vészjelzést adtak le a Vörös-tengeren

Egy kereskedelmi hajó vészjelzést adott le vasárnap a Vörös-tengeren, miután ismeretlen fegyveresek támadást indítottak ellene Jemen partjainál, az al-Hudajda kikötőváros közelében. A térség a Vörös-tenger déli részén, a Bab el-Mandeb-szoros közelében található, több mint 2000 kilométerre a Perzsa-öböl kijáratát jelentő Hormuzi-szorostól, ugyanakkor a globális kereskedelem szempontjából szintén kulcsfontosságú hajózási útvonal, hiszen amennyiben hajózhatatlanná válik, nyugati irányba csak Afrikát megkerülve lehet haladni.

Egy szállítóhajó vészjelzést adott le vasárnap a Vörös-tengeren, miután ismeretlen fegyveresek támadást indítottak ellene Jemen partjainál. A brit haditengerészethez kapcsolódó UK Maritime Trade Operations (UKMTO) tájékoztatása szerint az incidens al-Hudajda kikötőváros közelében történt, a hatóságok pedig vizsgálják az eset körülményeit.

A támadás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és vasárnap délutánig egyetlen szervezet sem vállalta magára az akciót. A UKMTO ugyanakkor arra figyelmeztette a térségben közlekedő hajókat, hogy

fokozott óvatossággal haladjanak át a térségen, és minden gyanús tevékenységet jelentsenek.

Az incidens azért keltett azonnal figyelmet, mert a Vörös-tenger és a hozzá kapcsolódó Ádeni-öböl az elmúlt évek egyik legfontosabb globális biztonsági gócpontjává vált. A világ tengeri kereskedelmének jelentős része halad át a Szuezi-csatornát a Vörös-tengerrel összekötő útvonalon, ezért minden támadás vagy biztonsági kockázat közvetlenül érintheti a nemzetközi ellátási láncokat és a szállítási költségeket.

A térségben működő jemeni húszi lázadók 2023 végétől kezdve rendszeresen támadtak kereskedelmi hajókat és hadihajókat, arra hivatkozva, hogy fellépésükkel a palesztinokat támogatják az izraeli–hamászi konfliktusban.

A támadások nyomán több nagy hajózási társaság kénytelen volt elkerülni a Vörös-tengert, és Afrika megkerülésével közlekedni, ami jelentősen meghosszabbította a szállítási időket és megemelte a költségeket.

Bár a húszik az elmúlt időszakban visszafogták a szállítóhajók elleni akcióikat, a mostani incidens arra utalhat, hogy a térség biztonsági helyzete továbbra is törékeny. Az Egyesült Államok terrorista szervezetként tartja nyilván a húszi mozgalmat, de egyelőre ők sem erősítették me, hogy a vasárnapi támadás mögött valóban a jemeni lázadók, vagy más fegyveres csoport állt-e.

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