Vészjelzést adtak le a Vörös-tengeren

Egy szállítóhajó vészjelzést adott le vasárnap a Vörös-tengeren, miután ismeretlen fegyveresek támadást indítottak ellene Jemen partjainál. A brit haditengerészethez kapcsolódó UK Maritime Trade Operations (UKMTO) tájékoztatása szerint az incidens al-Hudajda kikötőváros közelében történt, a hatóságok pedig vizsgálják az eset körülményeit.
A támadás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és vasárnap délutánig egyetlen szervezet sem vállalta magára az akciót. A UKMTO ugyanakkor arra figyelmeztette a térségben közlekedő hajókat, hogy
fokozott óvatossággal haladjanak át a térségen, és minden gyanús tevékenységet jelentsenek.
Az incidens azért keltett azonnal figyelmet, mert a Vörös-tenger és a hozzá kapcsolódó Ádeni-öböl az elmúlt évek egyik legfontosabb globális biztonsági gócpontjává vált. A világ tengeri kereskedelmének jelentős része halad át a Szuezi-csatornát a Vörös-tengerrel összekötő útvonalon, ezért minden támadás vagy biztonsági kockázat közvetlenül érintheti a nemzetközi ellátási láncokat és a szállítási költségeket.
A térségben működő jemeni húszi lázadók 2023 végétől kezdve rendszeresen támadtak kereskedelmi hajókat és hadihajókat, arra hivatkozva, hogy fellépésükkel a palesztinokat támogatják az izraeli–hamászi konfliktusban.
A támadások nyomán több nagy hajózási társaság kénytelen volt elkerülni a Vörös-tengert, és Afrika megkerülésével közlekedni, ami jelentősen meghosszabbította a szállítási időket és megemelte a költségeket.
Bár a húszik az elmúlt időszakban visszafogták a szállítóhajók elleni akcióikat, a mostani incidens arra utalhat, hogy a térség biztonsági helyzete továbbra is törékeny. Az Egyesült Államok terrorista szervezetként tartja nyilván a húszi mozgalmat, de egyelőre ők sem erősítették me, hogy a vasárnapi támadás mögött valóban a jemeni lázadók, vagy más fegyveres csoport állt-e.
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