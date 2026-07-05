Vitézy Dávid: van, amiben Magyarország vezet Európában, de ennek egyáltalán nem lehet örülni

Friss posztot tett közzé Vitézy Dávid, a közlekedési és beruházási miniszter, amelyben a magyar vasút állapotát prezentálja.

A miniszter a GKI egyik friss kutatására hivatkozva közölte, hogy

Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában.

A tanulmány eredményei alapján hazánkban mintegy 42 év a vasúti járművek átlagéletkora, ami messze megelőzi az európai értékeket, még a szomszédos államok közötti is kiugrónak számít. Vitézy „botrányosnak” nevezte, hogy Romániában is 32, míg Lengyelországban 25, Szlovákiában 22, Csehországban 20 év ugyanez az érték.

A miniszter szerint ez évtizedes lemaradást jelent, ami megköveteli az előre gondolkodást, tervezést és évekre előre előkészített döntéseket. Kiemeli, hogy a különbségek annak köszönhetőek, hogy másutt már belátták, hogy a közlekedés stratégiai kérdés, ezért folyamatosan beruházásokat hajtottak végre. Vitézy ismét hangsúlyozta, hogy ezek az állapotok nagyban köszönhetőek a korábbi vezetésnek, kifejezetten elődje, Lázár János munkáját kritizálta. Hangsúlyozta, hogy a korábbi miniszter számos beruházást állított le még a pozíciója utolsó pillanatában is.

Hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány azon fog dolgozni, hogy a jelenlegi helyzeten javítson, ennek érdekében az Európai Unió forrásait tudják bevonni, ami jó irányba lökheti a magyar vasutat.

Címlapkép forrása: Shutterstock